La Justicia no ve delito en que Mònica Terribas pidiera a sus oyentes que informaran de los movimientos policiales el 1-O

Publicada el 11/07/2018 a las 17:06 Actualizada el 11/07/2018 a las 17:48

El Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona ha archivado lacontra la directora y presentadora del programa El Matí de Catalunya Ràdio,, por pedir a los oyentes que facilitaran información sobre movimientos de vehículos policiales durante el dispositivo del 1-O el 22 de septiembre de 2017 y difundirla en su programa.En el auto de sobreseimiento provisional, la magistrada afirma que la conducta de Terribasporque no tienen encaje en ningún tipo del Código Penal pero la considera "irresponsable desde el punto de vista de la ética profesional"."La Sra. Terribas llegó a frivolizar durante la emisión del programa cuando, ignorando deliberadamente los riesgos que para las tareas policiales estaba generando su conducta, llegó a calificar en antena en tono jocoso como un 'ejercicio divertido'" informar de la situación de los coches policiales, afirma el auto.Según el escrito, la presentadora incurrió en una "conducta generadora de riesgo para la población" al dar informaciones que le iban facilitando algunos oyentes de dónde estaban situados coches patrulla o furgones policiales , puesto que las funciones de los cuerpos policiales son perseguir todo tipo de delitos.Recuerda que actualmente el nivel de alerta terrorista es de un 4 sobre 5 , y que es "especialmente relevante" la función que dichos cuerpos tienen en operativos antiterroristas y contra el crimen organizado."Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen en Catalunya competencias mucho más amplias que las relacionadas con las actuaciones del 1-O" y la periodista desconocía cuáles eran las áreas y funciones policiales concretas de esos vehículos.Así, generó "riesgos" no solo a los propios agentes sino a toda la población, en la medida que estos cuerposRespecto a haber difundido datos sobre presencia policial ante un hotel de Figueres (Girona) que alojaba a policías donde posteriormente hubo escraches , "no se cuenta con elementos que permitan establecer una relación directa entre la conducta de la investigada y los hechos".La Unión de Oficiales de la Guardia Civil presentó el 25 de septiembre unapor "solicitar a los oyentes que transmitan los movimientos" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el operativo policial del día 20 contra el 1-O.Denunciaron ante los juzgados de Barcelona que se pusiera en peligro "tanto la seguridad de los operativos como del resto de ciudadanos" porque puede servir de ayuda a cualquier tipo de delincuente: por eso alegaron que podía ser un indicio de participación en una conducta dolosa (artículo 559 del Código Penal).