Sánchez y Trump se saludan por primera vez en la cumbre de líderes de la OTAN

El presidente del Gobierno,y el presidente de estadounidense,, han coincidido este miércoles por primera vez en la cumbre de líderes de la OTAN yy mantener un pequeño intercambio de palabras al inicio de la reunión.El momento, en presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido inmortalizado con una foto difundida por el Palacio de la Moncloa en la cuenta de Twitter de Sánchez. Por el momento no parece que ambos vayan a conversar más allá de lo protocolario ya que no hay prevista ninguna reunión bilateral entre ambos.Aunque es la primera vez que ambos mandatarios coinciden físicamente, ya han tenido contacto por carta, después de que Trump le dirigiera una misiva al español, al igual que a la mayoría de gobiernos europeos.La cuestión del gasto militar es la cruzada con la que el presidente estadounidense ha llegado a la cumbre y ha estado unos días caldeando el ambiente, primero a través de las cartas y después vía Twitter, donde ha plasmado sus quejas sobre el "injusto" sistema de financiación de la OTAN y la aportación, a su juicio, demasiado alta de Estados Unidos en comparación con los demás aliados.Sánchez ya ha mantenido en Bruselascon la primera ministra británica, Theresa May, con la que abordó la situación de la población del Campo de Gibraltar tras el Brexit, y con la noruega, Erna Solberg, a quien expresó su preocupación por los pescadores españoles que trabajaron en buques del país nórdico y reclaman su pensión a Noruega.Mañana jueves se espera que se reúna con el primer ministro de Canadá,y con su homólogo holandés, Mark Rutte.El presidente del Gobierno ha asegurado este miércoles a su llegada a la cumbre que comprende lde Estados Unidos, Donald Trump, al exigir aumentar el gasto militar, pero ha reclamado que también se tenga en cuenta la inversión en equipamientos y capacidades y la contribución a las misiones y operaciones de la Alianza."Comprendo las demandas de la Administración americana, Comprendo que, primero con (Barack) Obama y ahora con (Donald) Trump, se exija un mayor esfuerzo en el presupuesto de defensa, pero para ser justos hay que ser conscientes de que lo estamos aumentando", ha afirmado.Sin embargo, Sánchez ha reivindicado que se tengan en cuenta otros elementos para "tenerdel compromiso de los aliados". Estos elementos son la inversión en equipamientos, cuyo objetivo está fijado en el 20 por ciento del gasto en defensa, y las contribuciones a las misiones de la OTAN.España dedicará este año el 23,04 por ciento de su inversión total en defensa a capacidades y equipos militares y se encuentra entre los tres países con más participación en las misiones y operaciones de la Alianza. Sin embargo, es el segundo país por la cola, junto con Bélgica, con menos gasto en defensa. En 2018, se espera que destine un 0,93 por ciento, mientras que el año pasado se quedó enEl mensaje que Sánchez pretende trasladar a sus homólogos y en especial a Trump es que "y comprometido con la defensa colectiva", a pesar de que según las previsiones de la anterior ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, España llegará al 1,53 del PIB en gasto militar en 2024, el plazo que se fijaron los socios para cumplir con el objetivo del 2 por ciento."España es un país fiable y comprometido con los vínculos transatlánticos y muy activo en su participación en las misiones", ha insistido Sánchez a su llegada a la cumbre. En este sentido, ha explicado que el Gobierno es "consciente de los desafíos", como la lucha contra el terrorismo, y apuesta por "caminar hacia una OTAN más eficaz".