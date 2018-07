Borrell: el Gobierno "cumplirá" el fallo del Supremo sobre asilo, pero otros países "campan a sus anchas"

Publicada el 12/07/2018 a las 10:06 Actualizada el 12/07/2018 a las 11:33

La OAR, "en una situación lamentable"

El Ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha garantizado que el Gobierno "cumplirá" la sentencia del Supremo que condena a España por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados, pero ha lamentado que para otros estados europeos no existan las mismas obligaciones."Es curioso que España, que ha cumplido poco, pero, sea objeto de una sentencia frente a países del este [de Europa] que se han negado a cumplir el acuerdo que imponía esa obligación y campan a sus anchas sin que nadie les reproche nada", ha explicado el titular de Exteriores en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.El alto tribunal ha considerado que las decisiones comunitarias incumplidas −la Decisión 2015/1523 con vigencia desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2017− sobre medidas provisionales para acoger a los solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia, eran. A España se le asignó un cupo de 19.449 personas durante dos años, aunque solo tramitó un. Se trata de la primera vez que un tribunal nacional europeo condena a un estado de la UE por este asunto.Para el ministro, la resolución del Supremo demuestra que "los compromisos que adopta un país no son humo, que van en serio, como si firmara un contrato y que los tribunales reconocen la existencia de esa obligación". Por contra, ha incidido en otros países europeos en los queles va a recordar esa obligación".Por su parte, el Ministerio del Interior ha reiterado este miércoles su intención de reforzar la(OAR) −el órgano encargado de instruir el procedimiento para la concesión de protección internacional− tras la condena a España por incumplir sus compromisos de tramitar las solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia e Italia establecidas por la Unión Europea.Fuentes de este departamento han señalado que esta es la "firme" intención del Ejecutivo, "sin necesidad de que instancias judiciales" tengan que decírselo. De hecho, han recordado que así lo manifestó el ministroen su comparecencia en sede parlamentaria.En su intervención, el responsable de Interior reconoció que la OAR actualmente "está en unay "no tiene la capacidad necesaria" para gestionar las solicitudes que se reciben. Por ello, se comprometió a reforzar los recursos humanos y tecnológicos del órgano, subrayando que ese es "uno de los pilares fundamentales" de su Ministerio.