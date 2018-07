Publicada el 12/07/2018 a las 09:08 Actualizada el 12/07/2018 a las 13:00

El reytrató de cobrar una comisión millonaria de las obras del AVE a La Meca. La mordida, procedente de Arabia Saudí, habría llegado a cuentas bancarias controladas por el abogado suizo. Es lo que revelan este jueves OKdiario El Español en una segunda entrega de la grabación aen una reunión que mantuvo con el comisarioen 2015. La aristócrata explica que el monarca emérito intentó cobrar una comisión por su intermediación para que elganara el contrato de alta velocidad, cifrado en más deen 2012. Y añade que después ella recibió en sus cuentas "un fuerte envío de fondos desde Arabia Saudí".involuca en la operación a, mujer del traficante de armas Adnan Khasoggi, impuesta como mediadora por OHL, que junta a Indra pujaba por las obras. Zanganeh entró en escena después de que los españoles corrieran el riego de quedarse sin el proyecto por la competencia de un grupo francés avalado por el Gobierno de Sarkozy."Villar Mir puso a la iraní Shahpari Zanganeh, mujer de Khasoggi, como intermediaria para el tren. Ellos decían que era yo, pero yo nunca tuve nada que ver con el tren [...] y después el rey me ha escrito por email que Villar Mir estuvo en su despacho y le dijo: 'Voy a ver si Zanganeh te paga la mitad de su comisión'", señalan los dos digitales.Según este relato, la aristócrata llegó a advertir al monarca de los riesgos de aceptar una comisión. "Le dije: "¿Estás completamente loco? ¿Vas a coger dinero de los iraníes? Ella es iraní. Irán estaba en la lista de países no... el marido estuvo en prisión por tráfico de armas. Vas a cobrar comisiones de las empresas españolas que han conseguido el tren. A ti te paga el Gobierno para representar a la industria española. No puedes coger ese dinero".En octubre de 2011, el grupo de empresas españolas se hizo con el contrato ycobró una comisión del 1,5%, que rondaba los 100 millones de euros. Fue entonces cuando según Corinna, el rey Juan Carlos reclamó para él parte de la comisión por sus gestiones. La aristócrata llega a relatar que el monarca se habría enfadado hasta tal punto al conocer el pago a la mujer de Khasoggi, que dijo: "¡No me jodas, mi comisión! Yo hice el tren. Yo hablé con mi amigo, mi hermano, y con los saudíes [...] Me tenéis que pagar a mí, no a Zanganeh. Yo me reuní con quien cerró el contrato". Palabras a las que, según Corinna, Villar Mir contestó así al rey emérito: "No te voy a pagar más. Déjame hablar con Zanganeh".Villar Mir pagó, todos pagaron la comisión, que fue de 80 millones", destinados en principio a la intermediaria iraní. La operación se planeó entonces, según esta versión, de manera que fuera Zanganeh quien entregara parte de los fondos a una sociedad controlada por gente de confianza de Juan Carlos I.