El juez Castro: "De haber tenido la información que tenemos hoy habría llamado a Corinna como testigo"

Publicada el 12/07/2018 a las 14:00 Actualizada el 12/07/2018 a las 14:39

"De haber tenido la información que tenemos hoy habría llamado a Corinna como testigo". Quien lo afirma es, juez instructor del caso Nóos y jubilado desde diciembre.En conversación telefónica con infoLibre, Castro se ha referido de ese modo a cómo en las grabaciones desveladas por los elespanol.com y okdiario.com la aristócrata alemana asegura haber sido testigo de que el rey emérito pedía contratos para Instituto Nóos, por cuyos manejos con los gobiernos valenciano y balear cumple ahora condena Iñaki Urdangarin El magistrado, ya jubilado, asegura que los correos entregados por Diego Torres permitían "intuir cosas" sobre el papel de Juan Carlos I en relación a la asociación que dirigia su yerno, pero que "intuir no basta". No obstante, él mismo precisa que incluso si se hubiera encontrado algún indicio sólido que señalara al rey no habría sido posible actuar dada la inviolabilidad que le garantizaba su condición de jefe del Estado.Ahora, las cintas del excomisario José Manuel Villarejo, que reflejan la conversación que él mismo mantuvo con Corinna zu Sayn-Wittgenstein y el empresario Juan Villalonga, aumentan las sospechas sobre el verdadero papel desempeñado por el padre de Felipe VI. En un momento de la charla, Corinna dice esto:"Si mañana tuviera que ir a un tribunal y dar explicaciones... En el Instituto Nóos, ¿quién hizo todas las llamadas para el dinero? El Rey ".Hasta ahora, la Casa del Rey y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han declinado pronunciarse sobre las grabaciones en que Corinna zu Sayn-Wittgenstein asegura que Juan Carlos I la usó como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero y que se valió también de su primo Álvaro de Orleans Borbón para esconder dinero en una cuenta suiza. A preguntas de infoLibre, portavoces oficiales de ambas instituciones se negaron a ofrecer su versión.Esta mañana, la que fue "amiga entrañable" del hoy rey emérito emitió un comunicado que publica en su web la revista Hola. En ese comunicado , Corinna no pronuncia ni una palabra sobre las grabaciones difundidas. Es decir, no las desmiente. Y lamenta ser objeto de "una campaña de descrédito con motivación política contra mi persona". Según Hola, considerada la biblia de la prensa del corazón, una portavoz de la aristócrata ha confirmado al rotativo británico The Times la veracidad de esas grabaciones aunque asegura que se captaron sin su conocimiento.