Felipe González publica un archivo con miles de documentos de su trayectoria política

Publicada el 12/07/2018 a las 18:20 Actualizada el 12/07/2018 a las 19:01

El expresidente del Gobierno Felipe González ha hecho público este jueves su, documentos y fotografías de toda su trayectoria, a través de un gestor documental web creado por el patronato de la Fundación que lleva su nombre, en colaboración con la Fundación Telefónica, dentro del proyecto que han bautizado 'Memoria Cívica', informa Europa Press."Este proyecto honra el legado de una época y de una generación", ha resumido la hija del expresidente y secretaria del patronato, María González,, y quien se ha encargado de presentar el archivo, junto a la directora de la Fundación, Rocío Martínez-Sampere, el exministro y vicepresidente de la Fundación, José María Maravall, y el presidente de Fundación Telefónica, José María Sanz Magallón.Quien no ha tomado la palabra ha sido el propio Felipe González, a excepción de unasque ha realizado a preguntas de los medios de comunicación que esperaban su llegada."Hoy solo quiero decir que lo que estamos haciendo es. Es la moda de borrar los tuits, y yo estoy contraculturalmente publicando lo que era semejante a los tuits", ha afirmado el expresidente, antes de que diera comienzo el acto.Una vez en el auditorio del Espacio Fundación Telefónica , González se ha sentado en la primera fila del público, donde le esperaban ya algunos de suscomo Alfredo Pérez Rubalcaba y Javier Solana, ycomo José Bono, Elena Valenciano o Trinidad Jiménez.Ya durante la presentación, la directora de la Fundación, Rocío Martínez-Sampere, ha explicado que desde este jueves van a estar a disposición de todo el que quiera, a través de la web de la Fundación, casi, de los cuales casi dos centenares son textos y cuadernos manuscritos. Ha añadido que representan sólode la totalidad del archivo, que irán completando a medida que sea posible."Esto es algoen España, que nos equipara con otros países de nuestro entorno, que es abrir al público y poner a disposición los papeles de un expresidente, de Felipe González. Además, es una iniciativa pionera, porque lo vamos a hacer para todo el mundo igual", ha destacado Martínez-Sampere en declaraciones a los periodistas antes de comenzar la presentación.En esta línea, ha afirmado que en la Fundación entienden este proyecto como "un ejercicio desin precedentes" en España y "un ejercicio deno declarativa sino efectiva para todos los ciudadanos"."Concebimos el archivo no como el archivo de una persona, sino de una época. Felipe fue una época de este país que fue posible gracias a muchos otros protagonistas. Estamos en conversaciones para que podamos", ha añadido.Martínez-Sampere también ha señalado ladel proyecto, alen España sobre archivos presidenciales. De hecho, buena parte de la documentación generada por los distintos presidentes del gobierno de la democracia en España, al no ser archivos públicos, permanecen en su ámbito privado, según explica la Fundación.Por su parte, María González ha explicado que este proyecto nació cuando un "alemán" le hizo ver en 2011 que "el legado de toda una generación y una época no estaba siendo tratado como se merece". Ha relatado cómo este proyecto le ha servido, y quiere ahora que sirva a otros, paraen la que "tanta gente trabajó muy duro para conseguir muchas cosas" que hoy, otras generaciones como la suya –nació en el 78–, dan "por sentado".Del mismo modo, el exministro y vicepresidente de la Fundación, José María Maravall, ha asegurado que laque se plasma en el archivo "es la historia de España y de los españoles"."El compromiso de la Fundación de que sea un archivo abierto honra a Felipe González. Es un paso que hace que la democracia en España sea hoy y vaya a ser en el futuro másde los españoles", ha ahondado.A su vez, el presidente de Fundación Telefónica, José María Sanz Magallón, ha destacado el "enorme potencial que poseen lasy el progreso de la sociedad", en la medida en que todo este archivo estará disponible a través de un gestor web.