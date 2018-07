Fallece a los 100 años Gerardo Fernández Albor, primer presidente autonómico de Galicia

Publicada el 12/07/2018 a las 11:28 Actualizada el 12/07/2018 a las 12:36

Primer presidente autonómico en las urnas

Mandato

Moción de censura

Múltiples cargos políticos

Rajoy: "Un gran español"

El expresidente de la Xunta de Galiciaha fallecido en la mañana de este jueves en Santiago de Compostela, a los 100 años de edad, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas al histórico político gallego.La vocación le llevó, carrera que inició en la Universidade de Santiago de Compostela y que concluyó tras la interrupción de sus estudios con la Guerra Civil en 1936. Aunque esto no le impidió involucrarse en la vida pública.El paso hacia adelante en política lo dio de la mano de, con quien entró de lleno al concurrir a las primeras elecciones autonómicas de octubre de 1981 como candidato de Alianza Popular (AP), una decisión que lo convirtió en el primer presidente gallego elegido en las urnas. El pasado mes de septiembre celebróun siglo de vida.Como "un amante de su tierra y de la libertad". Así se veía Gerardo Fernández Albor (Santiago de Compostela, 1917-2018), el "doctor Albor", como le gustaba que le llamasen, el médico instruido como piloto aéreo en la Alemania nazi tras estallar la Guerra Civil y el discípulo del galleguismo deque introdujo en la Xunta al convertirse en el primer presidente autonómico elegido en las urnas en octubre de 1981.El autogobierno en Galicia empezaba a caminar con la promesa de Albor de que AP no utilizaría su poder en Galicia "como arma de presión" en España. Con más de 60 años, un perfil liberal y de la mano de Manuel Fraga, había decidido entrar política. Sudurante el franquismo contribuyó a abrirle las puertas.Como él mismo contaba, a diferencia de compañeros que continuaron en aviación, él regresó a su ciudad, donde se licenció en Medicina. Tras pasar periodos formativos en distintas urbes europeas, lo que le permitió aprender varios idiomas, hizo carrera como especialista en Cirugía General y Digestiva, y logró cumplir uno de sus sueños al fundar elCasado con Asunción Baltar y padre de siete hijos, debía su prestigio profesional al humanismo y a la cultura de quien mantuvo en los años 50 y 60 contacto fluido con intelectuales como Domingo García-Sabell, llegando a formar parte del grupoCuenta su amigo, el profesor, que fue Ramón Piñeiro quien le convenció de la necesidad de que el galleguismo "estuviese en todos los partidos".Albor siempre hablaba con ilusión de aquel primer Parlamento gallego que conformaban cuatro grupos −AP, centristas, socialistas y grupo mixto− y hasta seis organizaciones políticas. Era "un caballero de la política", como lo define la senadora del PP y en parte hija política, con la que solía quedar cada domingo a mediodía en una cafetería próxima a La Rosaleda para tomar un café.Paso a paso se fueron construyendo los pilares de la autonomía en un mandato en el que Albor recordaba con orgullo el impulso de las obras del Pazo do Hórreo, de la sede del Gobierno gallego de San Caetano y de laPor eso, le daba igual −o eso decía− que el fuerte liderazgo político de Fraga, el león de Vilalba' que dirigió Galicia durante casi 16 años, situasen sus logros como primer presidente popular en un segundo término de reconocimiento. "Cumplí con mi deber", solía afirmar un hombre que más de una vez rechazó encasillarse "en derechas o izquierdas" y que prefirió identificarse comoPese a lo convulso de los primeros años de la autonomía, el doctor Albor repitió a finales de 1985 como, en la que al margen de AP se integraron otras fuerzas como Centristas de Galicia, y volvió a ser investido presidente tras un nuevo éxito en las urnas, aunque le esperaba un año de inestabilidad política que llegaría a su punto culminante en octubre de 1986.El 31 de ese mes, su hasta entonces vicepresidente,, y otros cinco conselleiros colocaron la dimisión sobre su mesa tras negarse a su petición de dejar la Presidencia. Fraga le brindó apoyo total y él aguantó el golpe y sumó acomo vicepresidente con la misión de frenar la rebelión, pero no hubo marcha atrás.Los meses de conversaciones de Barreiro con los socialistas y otras fuerzas de la Cámara se vieron coronados con el llamadoy se tradujeron en una moción de censura que situó en septiembre de 1987 al socialistacomo nuevo presidente. "Lo único que puedo hacer es salir de aquí con toda la dignidad de viejo galleguista y viejo demócrata", se despidió el Albor derrocado.La salida forzosa de la Xunta no frenó la actividad política de Albor que, en el mismo año en el que Manuel Fraga recuperaba el Gobierno gallego para los populares (1989),, donde permaneció una década y donde presidió en su primera etapa la Comisión creada para la reunificación de Alemania.Europeísta convencido, fundador del Intergrupo Camino de Santiago en el Parlamento Europeo, miembro de numerosas sociedades científicas, participativo en foros como el de Pensamiento y Opinión Galicia Milenio, nunca renunció a la premisa de que "el que es joven lo es para toda la vida".Prueba de ello es que en 2007, ya con 90 años, fue el primer expresidente en pedir el ingreso en el. También ha acudido a diario a su despacho en el centro de Santiago mientras se lo ha permitido su salud y ha participado en múltiples actos del Partido Popular de Galicia (PPdeG).Sus compañeros de filas recuerdan que en sus intervenciones nunca faltaban las referencias históricas, algún chiste y un comentario para una mujer. También se ha atrevido a decir en algún mitin lo que muchos piensan −pero callan− sobre una. "Nos lo van a llevar", dijo en un multitudinario acto en la Plaza de Toros de Pontevedra antes de las autonómicas de 2012.Albor figura en el organigrama del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo como presidente de honor, idéntica distinción a la que tiene en el PPdeG Mariano Rajoy, el que fuera su vicepresidente en aquellos momentos de crispación de mediados de los 80 que finalizaron en moción de censura., ha erigido en reiteradas ocasiones al médico compostelano en "ejemplo" a seguir. Lo hizo de nuevo a principios de 2013, cuando le entregó la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica al expresidente gallego.Al doctor Albor se refirió Rajoy, en quien había confiado en su día para frenar una ruptura de Gobierno que resultó inevitable, como "un servidor fiel" de su país y "un gran español", pero también "un gallego íntegro, un europeo sobresaliente, una persona docta y sabia, y un político tan ejemplar en sus ideales como en su recorrido vital".