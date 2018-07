Puigdemont se enfrentaría a una condena de hasta 12 años de cárcel si sólo se le juzga por malversación

Publicada el 12/07/2018 a las 13:26 Actualizada el 12/07/2018 a las 13:27

El expresident Carles Puigdemont se enfrentaría ade prisión en caso de que el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del proceso independentista, Pablo Llarena, aceptara su entrega sólo por el delito de malversación de caudales públicos, tal y como ha decidido este jueves el tribunal alemán de Schleswig-Holstein, informa Europa Press.Según establece el Código Penal, la pena más grave por malversación oscila entre, pero la legislación contempla una condena agravada a 12 años si el perjuicio causado excediere de 250.000 euros.Dado que los informes que la Guardia Civil ha ido entregando al juez Llarena en los últimos meses elevan el dinero público desviado para la organización del denominado 'procés' a más de cuatro millones de euros, sería previsible que una de las acusaciones personadas en la causa, ya sea la Fiscalía o la acusación popular que ejerce Vox, pidiera la máxima condena para Puigdemont.En cualquier caso, una vez que el tribunal alemán ha tomado una decisión y autoriza la entrega, el magistrado del Supremo es el que debe decidir si lo acepta o no, ya que él había solicitado la extradición por rebelión o sedición.Aunque el tribunal alemán ha emitido un comunicado público de su decisión, a mediodía de este jueves el juez Llarena aún no había recibido comunicación oficial de los magistrados, según han informado fuentes jurídicas. Una vez que la tenga, se traducirá al español y el magistrado decidirá.Si Llarena dijera que sí, podría producirse una imagen insólita en los próximos meses: ver a Puigdemont sentado en el banquillo de los acusados enfrentándose a una pena máxima de 12 años, mientras a su lado los que fueron su vicepresidente Oriol Junqueras y sus exconsejeros podrían ser condenados a más deal acumular los delitos de rebelión y malversación.Si el magistrado diera su visto bueno a la entrega del expresident, las autoridades alemanas pondrían a Puigdemont a disposición del alto tribunal, donde podría someterse a una vistilla en la que lo más probable es que las acusaciones, ya sea el Ministerio Público o Vox, pediríanya que, tras ocho meses y medio huido, el riesgo de fuga del expresident catalán es más que evidente.Aunque Puigdemont fuera enviado a prisión hasta la celebración del juicio –cuya fechapor la Sala de lo Penal del Supremo–, se daría otra situación insólita, y es que, al estar acusado únicamente por malversación, podría recuperar su escaño en el Parlament.El expresidente catalán no podría ser suspendido de cargo público, ya que el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que suspende a los cargos públicos contra los que se haya dictado prisión provisional y que estén procesados por terrorismo o rebelión. Llarena dictó un auto precisamente el pasado lunes en el que concluía la investigación del procés y acordabapor rebelión. La cifra se reduciría a cinco si finalmente Puigdemont es juzgado únicamente por malversación.El juicio por malversación podría no ser la única vez que Puigdemont tenga que responder ante la justicia española. La opción de acusarle de rebelión, y es que la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE establece en su artículo 92 que 45 días después de que una persona sea puesta en libertad definitiva ésta puede volver a ser procesada por un delito distinto, siempre y cuando continúe en España.