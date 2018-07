El Gobierno no valora las revelaciones de Corinna sobre Juan Carlos I porque son antiguas y "no afectan" a Felipe VI

Publicada el 13/07/2018 a las 14:37 Actualizada el 13/07/2018 a las 14:46

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional,, ha dicho este viernes que el Gobierno no considera las revelaciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre las irregularidades fiscales supuestamente cometidas por Juan Carlos I porque son "antiguas" y "no afectan" al actual rey, Felipe VI."No afectan al jefe del Estado, Felipe VI.", ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando le han preguntado sobre el planteamiento de Izquierda Unida de solicitar la creación de una comisión de investigación en el Congreso para analizar este asunto y pedir que comparezca ante ella el rey emérito.Por otro lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha rechazado aclarar si se ha iniciado una investigación a Juan Carlos I, según las cuales el Rey emérito utilizó a Corinna zu Sayn-Wittgenstein como testaferro para ocultar patrimonio en el extranjero. "La Agencia Tributaria, por ley, no habla de contribuyentes, de expedientes, ni invetigaciones", ha indicado.