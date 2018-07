El juez deja en libertad a García Castaño, investigado en 'Tándem' por facilitar datos secretos a Villarejo

Publicada el 13/07/2018 a las 16:26 Actualizada el 13/07/2018 a las 16:27

El magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egeatras tomarle declaración este viernes en calidad de investigado por proporcionar documentación y datos secretos sobre las personas que estaban siendo investigadas por otro comisario ya jubilado, José Manuel Villarejo , informan fuentes jurídicas recogidas por Europa Press.El juez que instruye el caso Tándem adopta esta decisión, que ha pedido prisión sin fianza para García Castaño, detenido el pasado miércoles junto con Antonio Bonilla, otro inspector de la Policía, y que también ha quedado en libertad con medidas cautelares. A ambos les impone comparecencias quincenales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional.También estaban citadas para este viernes la pareja y la hija de García Castaño, contra las que no ha adoptado ninguna medida cautelar, por lo que han quedado en libertad. El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 5 incoó nuevas diligencias para investigar estos hechos por los que imputa a García Castaño y Antonio Bonilla losLas diligencias se centran en estos dos policías que, según la investigación en curso,sobre personas que estaban siendo investigadas por Villarejo. Por su parte, la pareja y la hija de García Castaño disponen de dos coches de la marca BMW adquiridos por sociedades de Villarejo.El despacho de abogados Ilocad, que dirige el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, consideró este jueves que, y ha asegurado que el investigado se presentó hace mes y medio ante el juez, que le dijo que no tenía nada contra él."No existe ningún indicio contra el mismo diferente a los que hubiera hace un mes y medio, fecha en la que el comisario García Castaño se presentó voluntariamente ante su señoría y se le dijo que no había nada contra él", ha explicado Ilocad en un comunicado