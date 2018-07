El 56% de los vascos se conforma con el actual Estatuto, el 28% pide ampliarlo y un 9% opta por "la ruptura"

Publicada el 13/07/2018 a las 11:23 Actualizada el 13/07/2018 a las 11:36

Un 20% de los ciudadanos vascos no desea cambios en el actual estatus de autogobierno ycon que se completen las transferencias contempladas en el Estatuto, frente al 28% que apuesta por reformarlo para ampliar el autogobierno y el 9% que apuesta por la "", según los datos del último Euskobarómetro hecho público este viernes.El estudio, que elabora el equipo del Departamento de Ciencia Política de la UPV/EHU que dirige Francisco José Llera, ha sido realizado en función de los resultados de 600 entrevistas realizadas en domicilios vascos entre los pasados días 9 y 26 de mayo.En función del Euskobarómetro, un 42% de los encuestados se sientey un 39% totalmente satisfecho con el Estatuto de Gernika, cuya reforma se está abordando actualmente en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco. Por contra, un 13% se declara insatisfecho con el actual Estatuto.Al ser preguntados por las alternativas al actual estatus de autogobierno, un 20% apuesta por "" y un 36% se conforma con completar las transferencias. Los encuestados que optan por reformarlo y ampliar el autogobierno alcanzan el 28%, mientras que un 9% se decanta por "una posición de ruptura soberanista".La encuesta refleja que un 51% de los vascos votaría a favor si se celebrará en la actualidad el referéndum que. El voto contrario alcanzaría el 8%.El Euskobarómetro constata una "división crónica" en la sociedad vasca entre nacionalistas (el 45% de los encuestados) y los no nacionalistas (el 51%). El sentimiento nacionalistaSi se celebrara un referéndum de independencia, el 'no' alcanzaría el 37%, diez puntos menos que hace seis meses, mientras que el 'sí' subiría dos puntos, hasta el 32%. Un 20% se abstendría y un 11% no expresa preferencia.El informe precisa, no obstante, que los votantes a favor se reducirían al 28% si la independencia supusieray una pérdida de posiciones en el mercado español.El Euskobarómetro analiza, asimismo, las opiniones de los vascos en relación a la situación de Cataluña. Un 58% de los encuestados encuentra injustificadade la Constitución, frente al 24% que la apoya.Por otra parte, en relación a la política peniteciaria, un 46% de los ciudadanos, once puntos más en el último año, apoya que todos los presos que se arrepientan y expresen su decisión de abandonar la armas deberían beneficiarse de las medidas de reinserción social.Sin embargo, casi uno de cada cuatro (22%) cree que esas medidas sólo podrían aplicarse a aquellos presos que no tengan delitos de sangre, mientras que otro 21% siguen sin estar dispuestos a perdonar y creen que unos y otros deben cumplir íntegramente sus penas.Por otra parte, un 88% de la sociedad cree que se debe hacer justicia con las víctimas de ambos bandos, mientras queAdemás, un 76% de la sociedad cree que ETA y sus activistas deben reconocerde violencia y arrepentirse de su pasado, mientras que un 10% está en desacuerdo.Un 75% de los ciudadanos vascos aprueba la gestión del Gobierno de coalición entre el PNV y el PSE-EE en Euskadi, con un aumento semestral de seis puntos, mientras que un 20% la suspende, con una caída de diez puntos. Asimismo, un 48% de la población respalda el apoyo del PNV a los presupuestos generales del Estado y un 43% su postura sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña.Según esta encuesta, entre la población vasca, predomina el pesimismo sobre, que es "mala" para un 76% de los encuestados (-5 puntos respecto a la oleada de octubre), "regular" para el 18% (+3 puntos) y "buena" para el 4% (+2 puntos).Por el contrario, la situación política vasca se ve en mayor medida con optimismo, con un 29% de menciones aunque con un retroceso semestral de 4 puntos, que con pesimismo, con un 27% de opiniones (+9 puntos). No obstante, siguen siendo mayoría quienes la califican de regular, un 42% (-5 puntos).Dentro de la situación de Euskadi, los encuestados atribuyen una calificación media al lehendakari Iñigo Urkullu y su gobierno que "vuelve a superar el aprobado".Una vez más,para el 51% de los ciudadanos vascos, dos puntos más que hace seis meses, aunque "Las opiniones optimistas respecto a la situación de la economía vasca, el 28%, supera a las pesimistas, del 23%, si bien predomina el escepticismo, con un 48% de encuestados que cree que es "regular". En relación a la situación económica española, sin embargo, el porcentaje más elevado corresponde a los que la consideran "mala", un 58%, mientras que un 34% la ve "regular" y un 7% "buena".