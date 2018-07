La Audiencia Nacional impone penas de más de doce años de cárcel a la cúpula de Fórum Filatélico

Publicada el 13/07/2018 a las 16:51 Actualizada el 13/07/2018 a las 17:04

Ocho años de trama

Ocultación de cuentas y red clandestina

Blanqueo de dinero

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los seis meses de cárcel a los doce años y cuatro meses para veinte de los veintisieteEntre losse encuentra el expresidente de la entidad Francisco Briones , al que le ha impuesto una pena de doce años, cuatro meses y dieciséis días de prisión por los delitos de estafa agravada continuada en concurso con insolvencia impunible y falseamiento de cuentas anuales continuado, así como por blanqueo de capitales.De igual forma, la Justicia ha condenado a Briones a pagar una multa de 49,7 millones de euros y una responsabilidad civil por la que deberá indenmizar, junto con otro de los condenados, a losTambién se ha dictadocontra el exdirector general de Fórum Filatélico Antonio Merino, al que se le ha impuesto una pena de dos años y tres meses de cárcel como cómplice de delito continuado de estafa agravada en concurso con insolvencia punible y por blanqueo, así como a pagar una multa de 15,9 millones de euros al aplicarle la atenuante de confesión, mientras que elEl fallo también condena a los auditores JoséSánchez y Rafael Ruiz Berrio como cooperadores necesarios en el delito de falseamiento de cuentas societarias, con penas de dos y un año de cárcel, respectivamente. El resto de acusados, colaboradores en la estafa y en los delitos de blanqueo de capitales, resultan condenados a penas de prisión de entre seis meses y cuatro años, mientras que las multas llegan hasta los 63,5 millones de euros.por otro lado, ha decidido absolver a cuatro miembros del consejo de administración que fueron juzgados por los delitos de estafa agravada continuada, insolvencia punible y falseamiento continuado de cuentas societarias: Miguel Ángel Hijón, Francisco José López Gilarte, Agustín Fernandez Rodríguez y Juan Macía Mercadé.La resolución ha aplicado a todos los condenados la atenuante de dilaciones indebidas simples. Además, se ha acordado el decomiso de numerosas fincas y cuentas bancarias y el dinero depositado en cajas de seguridad y se ha ordenado que todo el dinero que se obtenga en ladesarrolló un negocio de captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores durante el periodo comprendido entre 1998 y 2006, dinero que devolvió en el plazo determinado con un interés añadido superior al de las entidades financieras.El motivo que alegaba para retribuir el dinero que recibían era la inversión en valores filatélicos, que se componían de series de sellos de correos del tema Europa emitidos por la ConfederaciónEn la publicidad de sus productos sostenían que los sellos se revalorizaban de manera "constante y sostenida". La actividad se formalizaba en contratos-tipo de compraventa de lotes de sellos que encubrían la realidad económica de la transacción. Además, la compraventa iba acompañada de un depósito gratuito de los valores.El inversor, según decían, por un precio equivalente al valor de la filatelia que le adjudicaban, asumiendo la compañía el compromiso de recompra por el que se obligaba a devolverle en un plazo el dinero aportado más la rentabilidad acordada.Mediante esta trama, Fórum Filatélico había construido un mercado cerrado, ajeno al del coleccionismo de sellos y bajo la apariencia de compraventa de valores filatélicos del que llegaron"Los clientes invertían sus ahorros por la alta rentabilidad que ofrecía el producto, que era ajena al valor del sello y a cualquier hipotética revalorización, de ahí que siempre optaran por revender la filatelia y percibir el interés pactado, que hasta la intervención judicial la empresa abonó puntualmente", reza laLa sociedad llegó a adquirir más de 121 millones de sellos, un patrimonio que tenía escaso valor en el mercado, porque no había demanda que lo absorbiera. No obstante, como el mercado era el único espacio donde los sellos podían lograr liquidez, era ficticia la idea de que soportabanEl negocio producía así "pérdidas constantes", debido al compromiso de recompra con intereses y a que la única fuente de ingresos era el dinero de los inversores. La Audiencia Nacional asegura en el documento que Fórum Filatélico solamente era capaz de mantener su actividad reteniendo a los inversores para que renovaran sus contratos y captando nuevos clientes que aportaran capital.Ante esta situación, y con el objetivo de presentar una imagen de solidez de negocio y aparentar la existencia de beneficios,ocultaba en sus cuentas anuales las obligaciones de recompra con los clientes, que no se reflejaban en el pasivo. "Anotaba como ventas las entregas de capital por parte del cliente y como compras la devolución del dinero más los intereses, yEstas decisiones empresariales fueron tomadas principalmente por el presidente y consejero delegado, Fernández Prada hasta 2001, que fue fundador de la compañía en 1979 y presidente de la primera época, y Briones Nieto después, y por el administrador de hecho Llorca Rodríguez.Además, se confirma que Fórum Filatélico tenía, por un lado, una estructura visible con su administración y locales abiertos al público y, por otro lado, una clandestina, que operaba en"Diseñaron una compleja red de sociedades radicadas en diversos países que se interponían en cascada entre el proveedor de los sellos y la sociedad, con la finalidad de incrementar artificialmente el precio de adquisición y desviar dinero de los inversores, lo que causó unEl dinero desviado fue introducido en el sistema financiero mediante "complicados" flujos, con transferencias sucesivas a cuentas de bancos extranjeros, cuyos titulares eran sociedades que se acoplaban unas sobre otras y, en parte, transformado en activos inmobiliarios con la compraventa a través de sociedades instrumentales creadas y gestionadas por agentes fiduciarios.