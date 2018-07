Montero indica que la ley impide publicar el nombre de los ciudadanos que se acogieron a la amnistía fiscal

Publicada el 13/07/2018 a las 21:10 Actualizada el 13/07/2018 a las 21:27

La ministra de Hacienda , María Jesús Montero, ha indicado este viernes que el Gobiernoque se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, ya que la ley no permite aplicar con carácter retroactivo una modificación de tipo fiscal, informa Europa Press.Al término de la reunión del Consejo de Ministro, la titular de Hacienda admitió que el Gobierno "ha estudiado esta posibilidad" y ha concluido que, modificando la ley, se podría hacer de cara a–dejó claro que el Ejecutivo no tiene intención de aprobar ninguna nueva amnistía–, pero "" para hacerlo con las amnistías pasadas.En este sentido, y al ser cuestionada por la defensa que hacía el PSOE en la oposición de publicar el nombre de los amnistiados, Montero dijo que el Gobierno no abandona ninguna línea en este sentido, sino que simplemente la publicación de las personas beneficiarias de la amnistía "no se puede hacer",, que no la hay."Se podría incorporar en la ley a futuro, pero", reiteró Montero, que sí mostró en cambio la intención del Gobierno depara intensificar la lucha contra el fraude fiscal y de incluir el nombre de los administradores en la publicación de la lista de morosos con Hacienda.