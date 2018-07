PDeCAT, Compromís y Bildu se suman a Unidos Podemos y piden que el Congreso investigue al rey Juan Carlos

Publicada el 13/07/2018 a las 18:56 Actualizada el 13/07/2018 a las 19:21

El Ejecutivo no considera las revelaciones

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ya ha empezado a recabar los primeros apoyos para pedir formalmente que el Congreso abra unasobre las "presuntas irregularidades" en las que habría incurrido el rey Juan Carlos a juzgar por las revelaciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein. De momento, ya cuenta con la firma de los nueve diputados del PDeCAT, los cuatro de Compromís y los dos de EH Bildu, informa Europa Press.El primero en poner sobre la mesa la posibilidad de que la Cámara Baja investigue este asunto ha sido, en un desayuno informativo este viernes, el coordinador federal de IU , Alberto Garzón. Después, el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, y el diputado de En Comú Joan Mena han comparecido en el Congreso para retar al resto de grupos a impulsar estaDe momento, según han informado fuentes de estas formaciones, elya han mostrado su disposición a plasmar su firma en la petición formal que se registrará en el Congreso.Con estos apoyos separa pedir la creación de una comisión de investigación. En concreto, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y Bildu suman 81 escaños, pero los promotores de la iniciativa van a dar aún unos días de margen antes de registrarla por si se quiere sumar alguno más y para que se "retraten" los que crean que el Congreso no debe entrar en este asunto."Si alguien cree que debe haber espacios de impunidad, que lo diga", ha afirmado Mayoral, recalcando que "nadie puede estar por encima de la ley, se llame como se llame" y que "los Borbones también tienen que".Por lo pronto, desde el Gobierno se hande la aristócrata alemana que dice haber actuado como testaferro de Juan Carlos. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha explicado que el Ejecutivo no considera estas revelaciones porque son "antiguas" y "no afectan" al actual rey, Felipe VI., Felipe VI. Son grabaciones antiguas y ni las consideramos", ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando le han preguntado sobre la propuesta de abrir una investigación parlamentaria al respecto.