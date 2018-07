Adicae pedirá responsabilidad patrimonial al Estado por el funcionamiento "anormal" de la justicia en el 'caso Fórum'

Publicada el 14/07/2018 a las 13:36 Actualizada el 14/07/2018 a las 14:06

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España () pedirá responsabilidad patrimonial al Estado por el funcionamiento "" de la Justicia en el caso Fórum , si no prospera la solución política que aprobó el Congreso en 2014, según informó la asociación en un comunicado.Así, Adicae se dirigirá a los grupos parlamentarios y al Gobierno depara que se cumpla la "solución política" que aprobó el Congreso en noviembre de 2014 por unanimidad de todos los grupos. Esta medida, según denuncia la asociación, fuepor el anterior Ejecutivo.Esta solución, según asegura la asociación, restauraría la "confianza" en el Estado de Derecho que, a su juicio, está en "tela de juicio" tras la sentencia contra los exdirigentes de Fórum que ahonda en el "" de la Justicia para dar respuesta aque vieron como se esfumaban sus ahorros.En concreto, Adicae señala que, a día de hoy, solo han recuperado, en el mejor de los casos, elde los mismos, y que tras el fallo judicial, "de crecer porque los condenados no pueden hacer frente a la responsabilidad civil"."Es verdad que la sentencia condena a los exdirigentes de Fórum a devolver todo lo defraudado, pero en la práctica con los inmuebles y cuentas embargadas los afectados podrán recuperardespués de doce años de largo camino judicial", lamenta la asociación.Si todo sigue igual, Adicae presentará unpor la rebaja de penas de los condenados respecto a lo que pedía la asociación e incluso la fiscalía, que llegó a tildar el caso Fórum "como". "Es algo evidente que estas condenas no concuerdan con la magnitud del fraude", apunta.Además, presentará en segundo lugar unadel Estado por funcionamiento "anormal" de la administración de Justicia. "La propia sentencia admite que uno de los argumentos para la rebaja de penas se debe, junto al entender que los delitos se cometieron en concurso ideal y no real como defiende Adicae, al retraso del procedimiento, algo totalmente", concluye la entidad en el comunicado.