Podemos e IU presionan al PSOE para que apoye la investigación sobre Juan Carlos de Borbón

Publicada el 14/07/2018 a las 12:53 Actualizada el 14/07/2018 a las 12:54

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique , ha destacado este sábado en Gijón que no hay ninguna excusa para que no se apoye la creación de laInforma Europa Press.Echenique ha pedido a Pedro Sánchez que actúe y apoye la comisión. "para que haya una comisión de investigación en el Congreso a la que deba ir Juan Carlos I a aclarar lo que estamos viendo en los medios de comunicación en las últimas horas", ha destacado.El secretario de Organización y Programas de Podemos ha señalado, en referencia a las noticias que están trascendiendo sobre las finanzas del rey emérito, que ", que pudiera haber evadido impuestos en paraísos fiscales, que pudiera haber compartido abogados y testaferros con la trama Gürtel".Para la formación morada estos hechos son de "muy elevada gravedad". "Creo que ningún partido democrático puede oponerse a que se investigue en la sede de la soberanía popular y a que se pongan las máximas cotas de transparencia sobre la casa real. No", ha indicado.Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida,, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez dey ha instado al PSOE a apoyar la propuesta de abrir una investigación en el Congreso.Ante las informaciones sobre las grabaciones del excomisario Villarejo, Garzón considera que el Gobierno del PSOE ha respondido de la misma manera que el anterior Ejecutivo del PP, "protegiendo a los poderosos y a la monarquía corrupta". Esta postura, ha advertido,