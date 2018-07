El Gobierno defiende la puesta en marcha de una "garantía de ingresos" para las familias más vulnerables

Publicada el 15/07/2018 a las 13:38 Actualizada el 15/07/2018 a las 14:14

Mejora de las prestaciones por hijo a cargo

Reducir la pobreza infantil

Contra el abandono escolar

La Alta Comisionada del Gobierno para la Lucha contra la Pobreza Infantil,, reivindicó este domingo la puesta en marcha de "una garantía de ingresos" para las familias en una situación más vulnerable. "A las familias con menos ingresos hay que garantizarles un nivelde ingresos que les permita dar cobertura a las necesidades más básica", señaló.En una entrevista con Europa Press, Carcedo explicó los retos principales que asume con su nombramiento en el Ejecutivo de, que ha creado el Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil , dependiente de Presidencia del Gobierno. Entre los "grandes objetivos" que se ha marcado, está el impulso de medidas para evitar la desigualdad especialmente en la infancia, así como la puesta en marca de políticas para la redistribución de la riqueza "eficaces" para "amortiguar" el riesgo de pobreza y desocial.Según los últimos datos publicados de la oficina de estadística europea Eurostat, España es el tercer país de la Unión Europa en el que más ha crecido la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social desde, tras aumentar 4,1 puntos porcentuales desde ese año para situarse en elen 2016.En este contexto, Carcedo ha recordado que el PSOE lleva tiempo reclamando uncomo un elemento para "garantizar una parte de las vías de ingresos" a familias que carecen de ellos. Ahora desde el Ejecutivo, se "está trabajando para darle forma", según señala la exsenadora.A su juicio, existe una "carencia" en las prestaciones a familias vulnerables y, además, un problema con la "heterogeneidad" en las cuantías que ofrecen a las familiasde residencia. Cada comunidad autónoma, según ha recalcado, decide las ayudas económicas en función de "su" y de su capacidad económica y, por ello, "las diferencias son enormes".Para Carcedo, esta situación dispar "es difícilmente entendible" en la Unión Europea, desde donde se baraja la posibilidad de impulsar unaa nivel europeo. "Debatiremos sobre este asunto con interés", ha apostillado.Carcedo también ha abogado por mejorar las prestaciones por hijo a cargo para combatir la desigualdad, haciendo especial hincapié en las. Según ha defendido, hay que afrontar "los nuevos desafíos" del Estado del bienestar, los nuevos riesgos sociales entre las "nuevas estructuras de familia".En un contexto de precariedad laboral y caída de los salarios, Carcedo ha subrayado que las familias con niños tienen "más carencias y dificultades" y, por este motivo, mas riesgo de sufrir. "Se necesita poner en la agenda este problema, que no es solo de justicia social, sino un problema del conjunto del país", ha remarcado.En opinión de la exsenadora, las medidas y políticas del Gobierno anterior "no llegan" a las familias con menos ingresos. "Los recortes y las reformas fiscales beneficiaron a rentas medias-altas y altas,", ha manifestado."Hay que mejorar la situación de las familias vulnerables y colocar este asunto en la agenda porque es un problema serio. Un país no se puede permitir el lujo de prescindir de una parte de la aportación y riqueza, o del talento que tiene una parte de su población", ha añadido, para después advertir de una "" en el futuro si no se pone remedio a esta situación.Con el ánimo de "paliar" esta cuestión, el Gobierno aprobó recientemente el plan del Ejecutivo contra la pobreza infantil para los meses de verano 'Veca' que está dotado conpara abrir comedores escolares y para becas a menores vulnerables en campamentos estivales.De acuerdo a Convención sobre los Derechos del Niño, una alimentación equilibrada y sana y disfrutar del ocio y la cultura son "" de los menores, tanto en periodo escolar como estival. "Muchos niños tienen beca de comer en periodo escolar, pero al llegar el verano se corta", ha lamentado. Además, sostiene que la sociedad española "no puede permitir" que haya niños que no accedan a esos derechos. Por este motivo, el Ejecutivo haa este programa, con el objetivo se que se pueda extender a más niños, según ha agregado.Asimismo, Carcedo ha justificado su puesta en marcha alegando que en España la pobreza infantil es "un problema serio" tanto cuantitativamente como cualitativamente. De hecho, ha asegurado que el grupo de población con mayor riesgo de exclusión y pobreza severa es el de los, que sobrepasa el 30%."La pobreza infantil es la cola de un asunto que afecta a la economía española que es la desigualdad. España es uno de los países en los que más ha crecido la desigualdad en los últimos años", ha incidido Carcedo, reclamando políticas que consigan "romper" esas desigualdades en origen porque las que existen "son poco eficaces para reducir la pobreza infantil".Preguntada sobre los próximos pasos o medidas que tomará el Gobierno en este sentido, Carcedo ha asegurado que ya están trabajando en algunas, aunque no ha concretado ninguna. Sí ha afirmado que se hará especial hincapié en el fomento de la inclusión social y en otras iniciativas que eviten elporque, en su mayoría, se produce en familias con niveles económicos y de formación bajos."Por ejemplo, entre los niños de madres universitarias hay un escaso abandono escolar", ha matizado, reivindicando un "trabajo de fondo" en este asunto. Así, ha rechazado "pervertir" las becas escolares, al tiempo que ha aseverado que Educación está estudiando cómo mejorar el sistema de becas para que sea "más efectivo".En esta línea, ha abogado por "para situaciones de carencia económica de las familias" y no para premiar la excelencia académica. "El concepto que incorporó el PP en las becas, que es el de la excelencia académica, no puede ser. Las becas no están para premiar la excelencia académica, las becas están para asegurar la igualdad de oportunidades", ha sentenciado.En su opinión, se trata de un recurso para que los niños y niñas de "las familias más vulnerables puedan estudiar para que tengan".