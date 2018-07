Varios centenares de fascistas piden mantener a Franco en el Valle de los Caídos

Publicada el 15/07/2018 a las 17:17 Actualizada el 15/07/2018 a las 19:23

Varios centenares de fascistas se reunieron este domingo en el Valle de los Caídos para pedir que el Gobierno no exhume los restos de Francisco Franco . Al grito de "¡Viva España!", "¡El Valle no se toca!" y "¡Franco, Franco, Franco!", nostálgicos del régimen provenientes de distintas partes del país permanecieron a las afueras de la basílica donde se encuentra lamientras dentro se celebraba una misa."Hemos venido para despedirnos de Franco", comentó a El País uno de los concentrados. La presidenta del Movimiento por España y organizadora de la jornada,predicaba con un altavoz que ". Todos los que están muertos en Cristo no están muertos"."Hay mucho rencor, esto es una venganza hacia una ideología política", señaló al mismo medio un hombre vestido con el uniforme de la Falange. "Esto no es un culto a Franco. Los cuerpos que aquí yacen tienen que dar el ejemplo para que esto [la Guerra Civil] no vuelva a suceder", agregó.Ante las muestras de franquismo reproducidas en el recinto, algunos de los asistentes respondieroncon consignas como "Españoles sí, refugiados no" o "Cataluña es España, no nos engañan".Según indica el diario El Mundo , el bisnieto de Franco,, encabezó la protesta para evitar la exhumación de los restos mortales del dictador.