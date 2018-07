El exministro Alfonso Dastis será el próximo embajador de España en Italia

Publicada el 16/07/2018 a las 17:11 Actualizada el 16/07/2018 a las 17:37

El exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis , será previsiblemente el próximo, según ha adelantado el medio especializado The diplomat in Spain y confirman a Europa Press fuentes diplomáticas.Josep Borrell –actualmente ministro de Exteriores– ya avanzó la semana pasada que su intención era resolver en los próximos Consejos de Ministros la ubicación de los alrededor de, incluida la asignación de nuevos destinos para la anterior cúpula del Ministerio. Así, ya se ha solicitado a Italia el plácet para el exministro.Además, en medios diplomáticos se sitúa al exsecretario de Estado de Asuntos Exteriores,, en la embajada española en Irlanda; al de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe,, en Brasil y a la exsubsecretaria,, en Bélgica. El que fuera jefe del departamento internacional del gabinete de Mariano Rajoy en Moncloa,, será embajador en Luxemburgo.En cambio, aún no está claro el destino del ex secretario de Estado de Asuntos Europeos,. Nada más tomar posesión en el Ministerio, Borrell se reunió con todos los secretarios de Estado salientes para hablar con ellos del trabajo pendiente y para conocer sus preferencias de cara a su futuro.Borrell ha confirmado también públicamente su intención de relevar al embajador en Washington, Pedro Morenés , y al representante ante la ONU en Nueva York, Jorge Moragas, un nombramiento que no requiere plácet y que recaerá en, actual cónsul en Perpiñán (Francia) que ejerció como jefe de gabinete del ministro Miguel Ángel Moratinos, según avanzó el mismo medio.El relevo de Moragas tendrá lugar después de que el propio Borrell lidere esta misma semana en la ONU la delegación española que afrontará el examen voluntario del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030