El PP, sobre el 'caso Cuadrado': "¿Qué sabe el tesorero que impide a Rivera su cese fulminante?"

El 'caso Cuadrado'

. Así reacciona el senador del Partido Popular Luis Aznar sobre las informaciones publicadas porque apuntan a que el tesorero de Ciudadanos dejó sin pagar 53.000 euros a los que fue condenada su empresa por incumplir un contrato y a lasque contienen las cuentas presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona por esta misma compañía, denominada Damei Europe. Carlos Cuadrado compagina desde hace doce años el cargo de máximo responsable de las finanzas de Ciudadanos y administrador único y dueño del 99% del capital de Damei Europe.me hace desconfiar de cómo maneja el dinero público", señala el parlamentario. En este contexto, Aznar asegura que tras el parón estival llamarán a declarar al secretario general de Cs,, a la comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos políticos.No descartan los conservadores que el presidente del partido naranja,, sea también llamado. En Ciudadanos, destaca Aznar, son muy insistentes a la hora de pedir explicaciones a los demás., subraya al tiempo que manifiesta su extrañeza por el hecho de que la dirección de Cs no haya tomado cartas en este asunto,"No es admisible que Rivera se quite del medio apuntando a queinsiste Aznar.La opción de volver a llamar aa la citada comisión no está sobre la mesa del Grupo Parlamentario del Senado a día de hoy. En el PP sostienen que después de haber faltado a la verdad en sus anteriores comparecencias ante la comisión de investigación Carlos Cuadrado aseguró en el Senado el 13 de julio de 2017 que no tenía "ninguna causa ni en España ni fuera de España". Pero, en realidad, como desveló este periódico tenía pendientes tres procesos en aquel momento, entre ellos uno por el impago de una deuda deEn 2015, Cuadrado llegó a usar Damei Europe, una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria industrial, para cobrar del partido una cuantía cuyo importe se niega a desvelar. Según documentos oficiales consultados por, Cuadrado lleva años presentando en el Registro Mercantil de Barcelona unas cuentas de su empresa queEn las cuentas de 2016 ocultó la compra de un inmueble valorado en medio millón yY durante al menos cuatro años, Cuadrado declaró falsamente ante el Registro que no percibía remuneración alguna como administrador de la compañía Damei Europe.Además, dejó sin pagar 53.000 euros a los que fue condenada su empresa por incumplir un contrato.Este periódico ha desvelado, durante los dos últimos meses,