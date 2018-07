Podemos veta a Tomás Fernando Flores para ser administrador único de RTVE

Publicada el 18/07/2018 a las 17:09 Actualizada el 18/07/2018 a las 17:34

Podemos mantiene sus sospechas

Podemos ha trasladado al PSOE su rechazo a que el periodista y director de Radio 3, Tomás Fernando Flores , sea el, según han asegurado fuentes de la formación 'morada'. Las mismas fuentes han reconocido, además, su malestar por el modo en el que los socialistas están llevando las negociaciones sobre este tema.Fernando Flores formaba parte de la lista de los seis candidatos pactada por PSOE, Podemos y PNV para renovar el Consejo de Administración de RTVE y que fueron elegidos por la mayoría del Congreso, el pasado 4 de julio, para formar parte de este órgano. Además, el periodista era el, una vez que todos los miembros del Consejo fueran elegidos.Sin embargo, la segunda fase de nombramientos no se completó. Los cuatro consejeros que debían ser elegidos en el Senado no consiguieron el consenso necesario y su nombramiento pasó a depender del Congreso, siguiendo las directrices del decreto ley aprobado por el Gobierno para este procedimiento.Ya en la Cámara baja un error de dos diputados al depositar la papeleta, unido a la ausencia de otros dos, impidió que se sumara la mayoría necesaria, por lo quey tampoco se pudo llevar a cabo el nombramiento de Fernando Flores como presidente, como se preveía para esta semana.Ante esta situación, lo que determina el decreto ley es quepara la Corporación, que deberá ser ratificado, también por mayoría, en el Congreso.El pasado lunes ya se planteó al PSOE la posibilidad de que su candidato a la presidencia fuera quien ocupara este puesto, aunque la portavoz socialista,, apuntó que, antes de barajar cualquier nombre deberían hablar con el resto de fuerzas políticas.La formación 'morada' siempre se había mostrado contraria a este candidato y lo iba a votar para ser presidente porque formaba parte del acuerdo global , pero, ahora que ya no se van a nombrar consejeros sino sólo al administrador, no está dispuesta a apoyarlo.Podemos afronta esta negociación con un fuerte malestar por cómo está llevando las conversaciones el PSOE y por lo ocurrido durante la votación de este lunes en el Congreso que evitó la renovación del Consejo de RTVE. Su portavoz en esta materia,, ya manifestó sus sospechas de que los errores de los diputados que impidieron la mayoría fueran intencionados.