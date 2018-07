Publicada el 19/07/2018 a las 10:36 Actualizada el 19/07/2018 a las 11:12

FAES se desvinculó del PP

Libertad de voto y "sin corralito"

El presidente de la comisión organizadora (COC) del, ha recordado este jueves, tras la queja de José María Aznar por no se invitado al cónclave, quey ha tratado con un "desdén expreso" al Partido Popular.De esta forma ha respondido a Aznar, quien aseguró desde Málaga este miércoles queal congreso que elegirá al sucesor de Rajoy. "Yo sólo he sido presidente del PP 14 años, del Gobierno ocho años y diputado 20 años, pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación", ironizó el actual presidente de FAES.En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, De Grandes ha afirmado que no quería hacer "un juicio" sobre el expresidente del Gobierno porqueDe hecho, ha subrayado quedurante sus ocho años de gobierno.Sin embargo, ha recordado que el propio Aznar decidió dejar de ser presidente de honor del PP, siguiendo "el mismo camino" que había tomado "la nueva FAES" unos meses antes al, sin que hubiera "ninguna persona" de la formación "con cargo orgánico alguno" en la fundación."José María Aznar, con voz y voto, porque era presidente de honor del partido. Esta condición, él expresamente renunció a ella", ha resaltado. En diciembre de 2016, remitió una carta a Mariano Rajoy trasladándole que dejaba ese puesto de honor.Es más, De Grandes ha citado una cuestión "trascendente" y ha leído unas"Creo que esa expresión tan contundente asegurando que va a trabajar en favor del centro-derecha desde su posición, distante del partido, no parece que fuera una invitación a que fuera invitado", ha aseverado.En este sentido, el eurodiputado del PP considera que ese tipo de declaraciones evidencian que. A su entender, la militancia siente "cierta tristeza" porque "se siente tratada con un cierto desdén por quién ha sido una figura histórica de nuestro partido".De Grandes ha afirmado que ésa ha sido la "voluntad" de Aznar y el PP "no ha querido hacer ningún tipo de gesto en contra". "Por el lado del partido ha habido, que no ha dado respuesta a ese desdén expreso", ha recalcado.Tras asegurar que, ha explicado que el hotel de Madrid en el que se celebrará el congreso tiene una sala para 2.000 personas, una adyacente para otras mil y una tercera en la que tendrán lugar las votaciones y se instalarán las cabinas.Por lo tanto, ha dicho que "caber caben todos", pero ha reconocido que tienen un "problema con los invitados" porquey han tenido que optar por un "criterio restrictivo". De esta forma, ha dicho que solo hay dos invitados internacionales, el presidente del PPE, Josep Daul , y el presidente del Grupo Popular del PPE, Manfred Weber. Así, ha dicho que no han dado "cupos" a las provincias y ha señalado que "no quieren corralitos regionales" para que los compromisarios "no sean inducidos al voto". "No quiero que tengan miedo escénico, sino", ha abundado De Grandes, que cree que la "transparencia" y "la libertad" está "garantizada" en este proceso.