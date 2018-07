Publicada el 19/07/2018 a las 13:01 Actualizada el 19/07/2018 a las 14:27

Programación para menores y adolescentes

Hegemonía de la televisión

Pluralismo e imparcialidad

Crecimiento de Internet

El 75% de los andaluces es partidario de que exista una regulación específica sobre la publicidad del juego y las apuestas online para impedir que llegue a los menores de edad, según refleja el último Barómetro Audiovisual de Andalucía , presentado este jueves. El estudio también recoge un rechazo mayoritario a que se emitan programas atractivos para menores fuera del horario de protección, a partir de las 22:00 horas. El Barómetro vuelve a constatar la hegemonía de la televisión como medio preferido por los andaluces para entretenerse e informarse, y apunta un auge de los programas informativos, que fueron los más vistos en 2017. Aun cuando todos los datos recogidos se refieren al ámbito de Andalucía, el estudio es en buena medida, ya que se trata del más amplio y profundo examen de la realidad mediática que se realiza en nuestro país.Según el estudio, cuyos resultados han presentado hoy la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA),, y la consejera, el 75,1% de andaluces considera que se debe impedir el acceso de los menores a la publicidad de juego que ahora se emite dentro del, y el 75,4% pide que se obligue a incluir en los anuncios unapor tratarse de una conducta de riesgo, como ocurre con la del alcohol y el tabaco. También se denuncia que “se asocia demasiado el juego con la programación deportiva, normalizando las apuestas como una parte más del deporte”. En los informes sobre esta cuestión realizados por el CAA, se constata que en radio y televisión los mensajes promocionales de las apuestas están insertos en el discurso narrativo de los presentadores, sin diferenciar lo que es información de lo que es publicidad. El 69,5% de los encuestados considera queque son ídolos para los jóvenes no deberían realizar publicidad del juego.El Barómetro de 2017 constata una queja generalizada por los horarios de las emisiones de programas que tienen interés para menores, como los concursos en los que participan niños y niñas que las cadenas han situado en su franja de prime time. Unde encuestados asegura que. Las principales demandas en este terreno figuran en torno a que los programas no se encuentran debidamente calificados y señalizados por edades apropiadas; los contenidos de violencia, brutalidad y agresiones en los programas de ficción; y los insultos, gritos y falta de civismo en los magacines.Un amplio porcentaje considera quecon contenidos adecuados, y que por ese motivo los menores ven programas para adultos. El estudio refleja un fuerte motivo de preocupación en las familias por los valores que difunden ciertas emisiones, de forma que elde los encuestados señala que hay programación de mucho interés para los adolescentes en la que se fomentan aspectos negativos deEl Barómetro de 2017 refleja que la televisión se mantiene como el medio audiovisual con mayor penetración entre la sociedad andaluza, con un uso prácticamente universalizado, el 97,4% de la población, dato que se mantiene inalterable desde los últimos cuatro años. El motivo principal que se aduce para ver la televisión es el entretenimiento, y es el medio preferido tanto para informarse como para la distracción. Es considerable el incremento del uso de la, nada menos que 40 puntos con respecto al año anterior. De hecho, los programas informativos fueron los más vistos en 2017, desbancando a los programas de ficción. La radio rompió la tendencia de pérdida de oyentes de los últimos años y en 2017 aumentó su consumo en 1,2 puntos, hasta situarse en el 66,3% de la población.Pese a ser el medio preferido para informarse y el notable incremento de audiencia de los espacios informativos, los andaluces consideran que la televisión es el medio audiovisual, frente a la radio e Internet. Así, el porcentaje de encuestados que señala que no hay pluralismo en las televisiones ha aumentado nueve puntos en un año, hasta situarse en el, el doble que en la radio (18,4%). Por el contrario, solo el 14,5% de los encuestados ve falta de pluralismo en Internet. La valoración de la imparcialidad en la televisión suspende por primera vez desde hace seis años y se sitúa en un 4,7, tres décimas menos que en 2016. La radio es considerada el medio más imparcial, con una nota de 5,6, en tanto que Internet se sitúa dos décimas por debajo.El Barómetro de 2017 refleja que laes la segunda cuestión que más preocupa a los andaluces con respecto a la televisión, por detrás del exceso de programas del corazón. La abundancia de publicidad es señalada como el tercer problema. Preguntados específicamente por lo más preocupante de los informativos, señalan por orden la manipulación informativa, los contenidos violentos y que hieren la sensibilidad, y el exceso de contenido político. A todo ello se suma una abrumadora mayoría de telespectadores (80%) que consideran que los telediarios, debates y tertulias priorizanEn 2017 continuó aumentando el uso de Internet, aunque ya con márgenes más moderados (dos puntos) tras la eclosión de años anteriores. Elde los andaluces usa diariamente la red, y lo hace indistintamente tanto para entretenerse como para informarse. Es de destacar el auge que las redes sociales están cobrando como fuente de información, ya que son usadas con este fin por el 43,3% de los internautas, casi tanto como la prensa digital (45,4%). El Barómetro constata también el creciente, motivado principalmente por la plena disposición de contenidos, por la agilidad en el acceso a éstos y por la disposición de un mayor número de fuentes a consultar.Una vez más, el estudio refleja la existencia de una amplia mayoría de andaluces partidarios de que laspara regular también contenidos y publicidad en Internet. Entre quienes defienden esta regulación, la medida que demandan prioritariamente es la señalización de contenidos inadecuados para menores, la eliminación de aquellos que produzcan odio por razón de raza o religión, y la identificación y lucha contra el ciberacoso.