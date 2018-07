Publicada el 20/07/2018 a las 19:44 Actualizada el 20/07/2018 a las 21:21

"Me aparto, pero no me voy"

Cataluña: "No era fácil y se hizo bien"

La política, actividad "noble"

Agradecimiento familiar

Despedida de Cospedal

Noche de tensión

El líder del Partido Popular , Mariano Rajoy, ofreció este viernes su último discurso como jefe de los conservadores. El sábado ya terminará con otra persona como heredera de su despacho en la séptima planta de Génova, 13, sede nacional de la formación. Los aspirantes a sucederle,y Pablo Casado, le escuchaban desde la primera fila del auditorio, pero no encontraron ningún guiño en las palabras de su todavía jefe. Cuando convocó el XIX Congreso Extraordinario tras perder la moción de censura señaló que se iba a mantener neutral y, pese a que sectores del PP han trasladado que muchas de las cosas que han pasado no le gustan en las últimas semanas no le gustan, en públicoEn un discurso interrumpido con frecuencia por los aplausos de los compromisarios, el expresidente del Gobierno defendió su gestión al frente del Ejecutivo, sobre todo en materia económica y territorial, pero obvió los escándalos de corrupción. No pasa inadvertido que la sentencia del caso Gürtel está en el origen de la moción de censura planteada porEl principal consejo que dio a sus compañeros es que sean "responsables". "Este es mi último mensaje: que seáis responsables en el ejercicio de vuestros cargos, y que estéis siempre preparadosRajoy volvió a dejar claro a los suyos que"Queridos amigos, espero que se me interprete bien lo que voy a decir, me aparto pero no me voy. No podría. He dejado mucho más de media vida en este partido. Seguiré con vosotros, aportando lo que se me pida por el bien de nuestro partido. Lejos de los focos y de la primera línea, pero siempre a disposición de todos., dijo.Poco después de abandonar la Moncloa y de convocar este congreso, Rajoy se reincorporó a la plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola de la que es titular.Sus palabras sonaron a crítica velada a, muy crítico con su sucesor y con su forma de llevar el partidoNo sólo de Aznar, también de sectores del PP, el candidato Casado, entre otros, se han escuchado críticas en esta campaña por la actuación ante el llamado "desafío soberanista". La propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha llegado a señalar que el artículo 155 de la Constitución se había aplicado tarde., mantuvo.En primer lugar, recordó que "los responsables de aquellos actos están respondiendo ante los tribunales o huidos de la justicia". Después, que, y no forman parte del Gobierno catalán las personas que no estaban en condiciones de ocupar su puesto, por mucho que lo hayan intentado".añadió al tiempo que subrayaban que "hoy todos saben que el artículo 155 existe y saben cómo se aplica".En lo económico, recordó que su Gobierno tuvo que hacer frente "a la mayor crisis económica de estos años, a la mayor". "Y no es que la hayamos corregido un poquito; no es que la hayamos aliviado."Deberíamos hablar más de ello, de los empleos que se crean, de los carteles que se ven en los establecimientos para ofrecer puestos de trabajo, de las familias que se animan a comprar un piso porque tienen confianza en el futuro, de las nuevas empresas que nacen, de los 19 millones de afiliados a la Seguridad Social..."En su discurso Rajoy hizo también una defensa de la política como "tarea noble". "Por mal vista que esté por algunos, y por ingrata que parezca a veces, es la mejor oportunidad que se nos brinda para ser útiles a los demás", dijo. También reivindicó su carrera política. Una carrera que ubicó a pie de calle. "Yo no me he hecho político en La Moncloa, ni en la calle Génova, ni en un despacho, ni en un café. Me hice político en los caminos,Y así he conocido España", dijo.El momento más emotivo de su discurso llegó en el apartado de agradecimientos familiares. "Durante estos años he faltado a muchas fiestas familiares, a muchas, a reuniones del colegio, a cumpleaños, a visitas al médico....Y nunca he escuchado un reproche... y si he escuchado alguno, ni me acuerdo", dijo."He podido dedicar todos mis esfuerzos, todos, a la política porque siempre me habéis ayudado, y siempre había alguien que estaba cuando yo no podía estar. Muchas gracias, Viri", subrayó mientras el rostro de la mujer del presidente con lágrimas en los ojos ocupaba las pantallas que retransmitían el acto.También fue el último discurso de. "Mi trayecto como secretaria general concluye aquí. Pero me encuentre donde me encuentre, quiero que sepáis que mi corazón permanecerá junto a vosotros. Me encontraréis siempre defendiendo a mi partido, como lo he hecho siempre, no en primera persona del singular, sino en primera persona del plural", dijo a sus compañeros.Entre las 21.00 horas del viernes y las 9.00 de este sábado los dos candidatos a liderar el PP podrán oficializar su candidatura. A las 9.30 es el momentos de que suban al escenario a hacer los discursos. Como ha venido ocurriendo en los últimos días, los equipos de ambos candidatos se declaraban este viernes ganadores. No obstante,Al término del discurso del Rajoy, muchas de las direcciones provinciales habían convocado a sus compromisarios. Estas cenas serían clave para tomar de nuevo el pulso a quienes tienen la última palabra sobre el futuro del PP.