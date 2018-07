Santamaría se presenta como "la candidata de las bases": "No estaría en esta tribuna si no fuera la más votada"

Publicada el 21/07/2018 a las 06:00 Actualizada el 21/07/2018 a las 12:24

Un abanico con la bandera de España

se subió pasadas las 9.30 de la mañana de este sábado al escenario principal del hotel Auditorium de Madrid para hacer su discurso como candidata a la presidencia del PP . Exhibió orgullo PP y se presentó como. Una política que siempre ha estado donde su partido la ha necesitado.Ganadora de la primera ronda de las votaciones por 1.500 votos respecto a Pablo Casado arrancó erigiéndose en la "candidata de las bases"."No estaría en esta tribuna si no fuera la más votada. Estaría en tu lista,dijo dirigiéndose directamente a su rival. Desde el minuto después a a la primera fase de ese proceso para la elección del nuevo líder del PP, Santamaría ha intentado, sin éxito, que Casado se sumara a su candidatura. "Soy Soraya, la del PP" , proclamó al tiempo que presumió de haber hecho "una campaña en positivo". Sus enemigos, dijo, no están en PP.Ella no puede dijo, borrar el pasado. Pero se comprometió a que esos comportamientos queden erradicados en el futuro.El PP, lamentó, no es el partido más aquejado por la corrupción., sostuvo censurando que algunos vean más la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio.La exvicepresidenta del Gobierno sostuvo que siempre había estado donde se le ha reclamado y no se olvidó de citar a Mariano Rajoy, el hombre que la convirtió en la mujer con más poder de la democracia. Ha estado, dijo,"Y juntos podemos ser más útiles para España", añadió.Contrario a lo que opina su rival, Santamaría sostuvo que el PP nunca se ha olvidado de sus principios y valores. Y, portando un abanico con la bandera de España destacó que cada una de las varillas de ese abanico son los principios del partido.La exvicepresidenta del Gobierno dio el salto para concurrir a esta batalla cuando el presidente de la Xunta de Galicia,sorprendió a todos dando un paso atrás y señalando que su prioridad eran los gallegos. Y habiendo hecho una campaña más plana que el resto de los candidatos logró colarse en la final con una ventaja de 1.500 votos respecto a Casado.Representa una candidatura más continuista que la de de Casado. De hecho, ella se ha presentado con el aval de la gestión. Con su experiencia en los Gobiernos de Mariano Rajoy como principal reclamo.La exvicepresidenta dijo estar orgullosa de haber estado en el Gobierno que sacó a España de la crisis y que frenó a los independentistas. Y recordó que el president Torra se había querellado contra ella.Ella, defienden sus fieles, es la mejor ubicada en las encuestas para llegar a la Moncloa. Con el plus de ser mujer. Ha llegado la hora, ha defendido en campaña, de que el PP esté en manos de una mujer.Los compromisarios dirán en su votación de esta mañana qué PP quieren: el del regreso a la vuelta de los principios y valores tradicionales o el del