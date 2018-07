El alcalde de Ferrol remarca que "no permitirán" que los restos de Franco se trasladen al panteón de la ciudad

Publicada el 22/07/2018 a las 18:04 Actualizada el 22/07/2018 a las 18:05

El alcalde de Ferrol,(Ferrol en Común), ha asegurado que el consistorio que dirige "" que la familia de Francisco Franco traslade los restos del dictador al panteón que poseen en la ciudad en el caso de que, finalmente, se exhumen para retirarlos del Valle de los Caídos "No vamos a permitir que trasladen losa un panteón que fue obtenido a través de", ha remarcado el regidor ferrolano este domingo en una entrevista en Radio Nacional recogida por Europa Press.Jorge Suárez dio a conocer el pasado viernes la aparición de los, fechados en 1967, por los que el Ayuntamiento de Ferrolun nicho en el cementerio público de. Sin embargo, afirma que esta autorización es "".El acta, firmada por el aquel entonces alcalde, recoge que esta cesión fue un regalo "a un hijo ilustrísimo de la ciudad" y en el que consta que están actualmente enterradas cuatro personas de la familia Franco.Así, en una comparecencia de prensa celebrada el pasado viernes, Suárez indicó que el consistorio comprobará si sus actuales propietarios están al corriente de pagos, porque si no lo están "se procederá a la", y en el caso de que sí lo estuvieran "se puede demostrar que esta concesión no fue realizada de manera regular", una circunstancia "que va en contra de la Ley de Memoria Histórica "."Una vez se exhumen sus restos deben ser entregados a sus familiares y lo que hagan con ellos es una cuestión del ámbito", ha remarcado este domingo el regidor, que ha aseverado que el nicho fue obtenido por los Franco a través de sus "privilegios, como los que teníacuando venía a Ferrol en plan".