Jordi Sànchez rechaza un nuevo Estatut: "Forma parte del pasado y no es una solución"

Publicada el 22/07/2018 a las 12:48 Actualizada el 22/07/2018 a las 12:49

"Abuso del lenguaje"

El líder de JxCat en el Parlament,, rechazó este domingo la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , de que los catalanes voten un"Lo del Estatut no tiene sentido,y no es una solución", criticó en una entrevista de El País recogida por Europa Press.Jordi Sànchez agradeció al presidente del Gobierno "que haya reconocido el" en Cataluña, pero cree que no se solucionará con un nuevo Estatut ni una reforma de la. De esta forma, el parlamentario sostiene que parte de la sociedad catalana cree que se ha ganado ely que "la España autonómica tiene un techo de cristal, no da más de sí"."¿Qué puede tener de diferente un Estatut respecto al de 2006? Su propuesta de reforma constitucional es poco razonable. Y además: ¿y si sale el no? Yo votaría no, por ejemplo. El conflicto seguiría bloqueado", sentenció.Sànchez reconoció que el independentismo cometió el error de caer en "un" equiparando el conjunto de la sociedad catalana con los soberanistas Asimismo, afirmó que el referéndum del 1-O "es unmuy grande, pero no legal".Preguntado por si se arrepiente de algo, tras nueve meses de cárcel, aseguró que no volvería a subirse al coche de la Guardia Civil , como hizo en la concentración del 20 de septiembre ante la Conselleria de Economía: "", lamenta.