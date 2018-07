María José de la Fuente es elegida nueva presidenta del Tribunal de Cuentas

Publicada el 23/07/2018 a las 16:03 Actualizada el 23/07/2018 a las 17:18

Tres propuestos por el PP en la cúpula

El PSOE acusa a los consejeros del PP de "manipulación"

Podemos cuestiona la independencia del Tribunal

De letrada a presidenta

María José de la Fuente, en sustitución de Ramón Álvarez de Miranda, que ostentaba el cargo desde 2012. De la Fuente fue elegida consejera a propuesta del PP en 2012 y seis años después se ha convertido en la segunda mujer al frente del organismo fiscalizador. La primera fue Milagros García Crespo, que ocupó la Presidencia entre 1993 hasta 1997. Informa Europa Press.durante la sesión extraordinaria que los consejeros y consejeras del Tribunal de Cuentas han celebrado para elegir, o renovar en su cargo, a los miembros que integran su Comisión de Gobierno: el presidente de la institución, presidenta en este caso, y los presidentes de sus secciones de Fiscalización, encargada de los informes de contabilidad, y de Enjuiciamiento, que investiga y sentencia los casos de responsabilidad contable.La legislación establece que los doce consejeros del Tribunal de Cuentas son elegidos por el Congreso y por el Senado por un mandato de nueve años y que entre ellos eligen al presidentes y a los responsables de las dos secciones. Eso sí, en la sesión de este lunes, sólo han votado once, dado que, que en su día fue promovido por el PSOE, y que aún no ha sido sustituido por el Senado.Además de a De la Fuente, los consejeros han reelegido a Javier Medina, en Fiscalización, y han designado a José María Suárez Robledano, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas.. En concreto, Robledano sustituye en ese puesto a Felipe García Ortíz, que había sido propuesto por el PSOE.Es decir,cuyos nombramientos se produjeron en su día a propuesta del partido de Pablo Casado.Eso sí, cada tres años hay que someter a votación a esos tres miembros de la comisión de gobierno para decidir si siguen o son sustituidos. Álvarez de Miranda, en su día elegido en las Cortes por consenso entre PP y PSOE,Según la legislación, esa elección se efectúa mediante votación secreta entre los consejeros de Cuentas y, al día siguiente, el Pleno del Tribunal, incluyendo ya al fiscal de la institución, examinará la legalidad de la propuesta y la comunicará al Congreso.El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis , ha denunciado este lunes la "manipulación" realizada, a su juicio, por los consejeros propuestos por el PP para el Tribunal de Cuentas paradel órgano fiscalizador."Es la primera vez en la historia de la democracia que el órgano de gobierno del Tribunal de Cuentas está ocupado exclusivamente por consejeros propuestos por un solo grupo político", ha denunciado Gómez de Celis en una nota de prensa.Para el dirigente socialista, "esta elección se contradice con los valores de supuesta regeneración de las que presume el PP puesto que uno de sus miembros reelegido, tiene una querella por prevaricación puesta por un letrado del Tribunal de Cuentas y que ha sido admitida a trámite".El portavoz deante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, Segundo González , cree que el hecho de que la cúpula del fiscalizador esté copada por consejeros a propuesta del PP "pone en tela de juicio la independencia" del órgano fiscalizador.González cree que la nueva composición del órgano de gobierno de esta institución "no ayuda a asegurar unos informes imparciales" y cree que el sentido de la renovación "le hace un flaco favor" a la "imagen de independencia" que, a su juicio, debe mostrar "la institución que se encarga de fiscalizar al resto".La ahora nueva presidenta del Tribunal de Cuentas ha desarrollado su carrera profesional en el Tribunal de Cuentas desde 1993, cuandocomo directora de Programas y, posteriormente, como subdirectora adjunta a la Asesoría Jurídica.En 1999, pasó a la Presidencia del Tribunal, donde desarrolló una intensa actividad en el ámbito internacional: fue directora de la Unidad de Enlace con el Tribunal de Cuentas Europeo hasta 2003 y directora de Relaciones Internacionales de la Institución, desempeñando las funciones de agente de Enlace con el Tribunal de Cuentas Europeo y directora de la Secretaría de la Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Eurosai).cuya función es fiscalizar el sector público local y gestionar la Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales.También ejercía desde 2015 como, cuya misión es fiscalizar la contabilidad anual de los partidos políticos y sus entidades dependientes que perciben subvenciones para gastos de funcionamiento, así como la fiscalización de los procesos electorales. Además, era desde diciembre de 2014 vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, a propuesta del Tribunal de Cuentas.