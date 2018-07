Pedro Sánchez asume la "derechización" del PP y pide a Casado "responsabilidad"

Publicada el 23/07/2018 a las 10:09 Actualizada el 23/07/2018 a las 10:42

Confía en que el PdeCAT se comprometa con el diálogo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha reconocido este lunes que la llegada de Pablo Casado a la Presidencia del PP, pero ha pedido al nuevo líder del partido que, aún así, sea responsable y no cometa "el error" de pensar que "todo tiempo pasado siempre fue mejor"."Que la derechización no les impida moderarse en sus posiciones territoriales o arrimar el hombro en la defensa de los objetivos económicos y los desafíos de España en la Unión Europea.", ha afirmado el presidente en una entrevista en eldiario.es , recogida por Europa Press.Según Sánchez, la victoria de Casado demuestra que el discurso de las derechas "ha vuelto a las esencias más conservadoras". "Se ha hecho evidente. Y tras este Congreso,", ha asegurado.Tras lamentar que las "posiciones" conservadoras que representa Casado van "", Sánchez ha avisado al nuevo presidente del PP de que esa "derecha de circuito cerrado, la más ideológica y escorada, comete un error"."Cree que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Pero España cambió. Y los españoles quieren proyectos conectados con su presente y que miren hacia el futuro", ha advertido, antes de reclamar "a las derechas" que, para evitar esto, "" y "sean capaces de anteponer los intereses del país a esta deriva".El presidente del Gobierno también ha comentado en la citada entrevista el cambio de dirección en el PDeCAT, y ha asegurado que confía en que este partido, "antes que permanecer atrapado en el pasado,y a los catalanes, sean o no independentistas"."Todos tenemos que aprender de los errores. Hay la expectativa fundada de un horizonte de diálogo para comenzar a dar con la salida a la crisis y cada cual debe sumar para hacerlo posible. Eso es lo que espero de quienes dirigen las fuerzas políticas que integran el Parlamento de Cataluña", ha añadido.Por otra parte, preguntado sobre las grabaciones de Corinna que se han hecho públicas, en las que habla de presuntas irregularidades fiscales del rey emérito Juan Carlos, Sánchez ha insistido en que lo primero que hay que hacer al respecto es"A partir de ahí, pues lógicamente los grupos parlamentarios, también el grupo parlamentario socialista,", ha asegurado, para añadir, en este sentido, que de momento ni descarta ni acepta la petición que ha realizado Unidos Podemos de crear una comisión de investigación al respecto. "Cuando escuchemos al director del CNI tomaremos la decisión", ha insistido.En todo caso, preguntado sobre si cree que Hacienda puede investigar estos indicios de fraude fiscal, Sánchez ha señalado que "si hubiera elementos para ello", no le cabe duda "de que se haría". "Pero hay que ver exactamente", ha apostillado.Asimismo, Sánchez ha explicado algunos de los planes que tiene previsto poner en marcha, como por ejemplo, la recuperación de la justicia universal, derogando la reforma que hizo el PP. "Sí.por parte del anterior Gobierno", ha confirmado."Ese recorte de la justicia universal dejó maniatado al Estado en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional. Además,", ha lamentado.