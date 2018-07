El Gobierno no piensa en adelantar elecciones pero tampoco "va a resistir más allá de lo razonable"

Publicada el 24/07/2018 a las 12:03 Actualizada el 24/07/2018 a las 12:04

Comisión bilateral: presos y autodeterminación

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá , ha asegurado este martes que "", porque "sería absurdo", según ha dicho tras la advertencia de la nueva dirección del PDeCAT de quey el previsible rechazo del PP a la senda de déficit.Dicho esto, ha apelado al presidente de la Generalitat, Quim Torra,", a continuar con la senda de diálogo iniciada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para buscar una salida a la situación política en Cataluña. "Esperemos que no se arrinconen", ha añadido.Según Celaá, "el presidente del Gobierno está determinado a seguir por esa senda que sabe que es su responsabilidad y su deber y el presidente de la Generalitat tiene el deber y la responsabilidad, como presidente legítimo, de recorrerla", ha dicho preguntada en un desayuno informativo del Fórum Europa y recogido por Europa Press.Es más, ha confiado en que "frente a la confrontación que algunos desean", se aporten propuestas "del lado de la solución" como hizo Sánchez en el Congreso. Sin mencionar expresamente la propuesta de Sánchez que vuelva a votarse un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña, ha defendido queEn cambio, ha advertido de que "quien se empeñe en una propuesta inviable sabe que no llegará a buen término". La portavoz ha dicho que el Gobierno respeta los procesos internos de todos los partidos, pero ha recordado a Torra que la obligación de los políticos es "trabajar con los instrumentos de la política" y aprovechar la "ventana de oportunidad" que se ha abierto para "", y conseguir "que mejore el futuro de toda la sociedad catalana".Fuentes del Ejecutivo habían admitido, a primera hora de este martes, que la situación política ha cambiado con la elección de la nueva dirección del PDeCAT , encabezada por David Bonheví y la diputada en el Congreso Miriam Nogueras, más cercanos al expresidente Carles Puigdemont, frente a la anterior coordinadora, Marta Pascal, pero han asegurado que el Gobierno seguirá su rumbo y tratará de agotar la legislatura e ir salvando cada obstáculo que se presente.Desde ERC, por su parte, el consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, afirmó el lunes por la noche que, aunque también que los partidos independentistas defenderían en el Congreso sus intereses y los de Cataluña y que es "imposible ver si van a aparecer discrepancias" que pongan en riesgo esa estabilidad.En cuanto a la reclamación de Maragall de que en la próxima comisión bilateral se hable de la posibilidad de un referéndum de autodeterminación y de los "derechos y libertades" de los políticos presos, Celaá ha dicho no conocer el orden del día de la reunión, pero ha apuntado que "".Todo apunta, así, a que se repetirá el guión del encuentro entre Sánchez y Quim Torra, en el que el Ejecutivo dejó claro que no impediría a la Generalitat hablar de lo que quisiera, pero queY, sobre si el Gobierno estaría dispuesto a volver a aplicar el 155 en Cataluña,. La también ministra de Educación también ha dicho que el Gobierno no ha estudiado si recurrirá el decreto catalán sobre la educación secundaria –"quizá lo tenemos que estudiar", ha señalado–.Y ha afirmado que le provoca "una sonrisa" la pregunta de si el Gobierno pretende que todos los niños estudien catalán. Según ha dicho, los centros pueden ofrecer como opciones las lenguas cooficiales si lo desean pero eso "forma parte de la autonomía de los centros". "", ha zanjado.