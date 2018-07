El TSJC confirma investigar a Turull por presuntamente ocultar patrimonio por si era condenado

Publicada el 24/07/2018 a las 13:32 Actualizada el 24/07/2018 a las 13:33

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado el auto de admisión a trámite de la querella contra el exconseller de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull y su esposa por presuntamenteque le comportara afrontar responsabilidades económicas.En un auto, recogido por Europa Press, el tribunal rechaza el recurso de súplica de la defensa de Jordi Turull, que ejerce el abogado Jordi Pina, del despacho Molins & Silva, y confirma la admisión de la querella porque se trata de un trámite que inicia el proceso si se dan todos los requisitos, pero en el queEl tribunal constata "la apreciación, en forma indiciaria, de queque pudieran adoptarse ante la inminencia de un proceso penal que posteriormente se interpuso y del que podrían derivarse responsabilidades pecuniarias".Según el TSJC, la donación de Turull a su esposa de la mitad indivisa del inmueble de su propiedad en Parets del Vallès (Barcelona) y la mitad del saldo de la cuenta corriente "comportan una disminución de su patrimonio" que pueden tener como objetivoTurull alegaba que cuando otorgó la donación a su mujer el 8 de junio de 2017 no tenía conocimiento de que sería designado conseller de Presidencia, tal como ocurrió el 14 de julio de 2017, y destaca quey todo ello basado en que los dos cónyuges habían pasado recientemente por problemas de salud graves.Así, Pina aseveraba en su recurso de súplica que "no concurren en los hechos narrados la conducta típica de los delitos que se recogen en el auto de admisión de la querella, puesto que los actos realizados no tenían como finalidad la voluntad de ocultación del patrimonio siendo, además, que tenía otros bienes en su patrimonio".