Publicada el 24/07/2018 a las 11:28 Actualizada el 24/07/2018 a las 13:32

El PP, en línea con la URJC

Los trabajos, al juzgado

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha reiterado este martes, en un comunicado al que ha tenido acceso, que no tiene "obligación de custodiar los trabajos de evaluación de los alumnos", en referencia al máster de Derecho Autonómico y Local del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. La institución universitaria trata de defenderse de "las informaciones aparecidas en los medios" y camina hacia el objetivo "de devolver el buen nombre de esta universidad pública".La URJC remarca que está "colaborando en todo momento con la Justicia en tiempo y forma" y que fuela que puso "en conocimiento de Fiscalía la supuesta falsificación documental del Instituto Público de Derecho, dirigido por Enrique Álvarez Conde, que ahora se está investigando". Y remacha: "Custodiar los trabajos de los alumnos como pruebas de evaluación es exclusiva de los profesores durante un tiempo limitado, de ahí que en la providencia dictada ayer por la titular del Juzgado 51 se solicite los documentos relativos al alumno P. C. [Pablo Casado] a sus profesores,y Alicia López de los Mozos".El procedimiento administrativo de archivado de exámenes, trabajos y demás pruebas de evaluación de la Universidad Rey Juan Carlos, al que ha tenido acceso este medio, establece que dicha documentación deberá ser custodiada por el profesor "hasta la finalización del curso académico siguiente". Y que dicha documentación se almacenará en el archivo de la universidaddesde la publicación de las actas, momento a partir del cual se podrá destruir. En cualquier caso, Gerencia de la universidad ordenará la destrucción de toda la documentación que exceda el límite de seis años desde el momento de depósito. Se da la circunstancia de que Pablo Casado estuvo matriculado en el curso académico 2008-2009, por lo que han pasado más de diez años desde que sus trabajos fueran supuestamente archivados.La representación procesar de la URJC ha remitido un escrito a la juez del caso Máster en el que se informa de que "no les consta ningún documento consistente en los trabajos del señor Casado para ser evaluado" de los 20 créditos no convalidados que cursóen dicho curso.El PP ha recordado este lunes que, efectivamente, la URJC no tiene obligación de conservar los trabajos del actual presidente de los populares, Pablo Casado. Fuentes de la universidad han indicado a Europa Press que los alumnos entregan los trabajos a los profesores y que son estos, en último término, quienes los conservan, si así lo consideran, durante "un tiempo prudencial", aunque en el caso de Casado han pasado ya diez años."Tengo la plena conciencia de que he hecho lo correcto", dijo entonces el actual presidente del PP, que no obstante admitió que no asistió a clase y que no realizó exámenes, pero queLa magistrada del caso Máster ha requerido al catedrático Enrique Álvarez Conde y a la profesora Alicia López de los Mozos que aportenlos trabajos, en caso de que los conserven, con los que evaluaron al dirigente popular en elde estos créditos no convalidados.En una rueda de prensa celebrada a principios del mes de abril, el entonces vicesecretario de Comunicación del PP compareció ante los medios de comunicación para mostrar los cuatro trabajos sobre el máster de 60 créditos en Derecho Autonómico y Local en la URJC y los documentos sobre las convalidaciones que solicitó −un total de 40 créditos− para demostrar que hizo "lo correcto" y no recibió "ningún trato de favor".