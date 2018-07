El PDeCAT supedita su voto en el techo de gasto y RTVE a "resultados" en su diálogo con el Gobierno

Publicada el 25/07/2018 a las 13:24 Actualizada el 25/07/2018 a las 13:25

Cambiar la ley

Trabajarán para tener avances

El portavoz del PDeCAT en el Congreso,, ha supeditado este miércoles la posición de su grupo ante las votaciones de Rosa María Mateo como administradora única provisional de RTVE y los objetivos de déficit del Gobierno a que, y ha recordado que "la situación de los presos" por el proceso independentista "condiciona la política catalana y española", informa Europa Press.En declaraciones en el Congreso antes de la reunión de la Diputación Permanente –el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones–, Campuzano ha asegurado que el Gobierno catalán está manteniendo "conversaciones" con el central sobre el techo de gasto El PDeCAT ya tildó de "insuficiente" la propuesta la semana pasada. "Es cierto que hay un mayor margen de gasto para las comunidades, pero la propuesta no es suficiente", ha insistido Campuzano, recordando, además, que aunque saliera adelante en el Congreso, si el Senado tumba el acuerdo del Gobierno,En este contexto, el portavoz de la antigua Convergència ha sugerido que "si el Gobierno quiere que sus objetivos de déficit terminen aprobándose"."Tendremos conversaciones intensas en las próximas horas y no creo que hasta el viernes tengamos fijada nuestra posición. En cualquier caso, el Gobierno sabe que la estabilidad política depende de que el diálogo político dé resultados;", ha deslizado.Preguntado si en este ultimo caso dejarán caer al Gobierno, Campuzano ha insistido en que la semana pasada, durante su comparecencia en el Congreso,En este sentido, ha dicho estarde esta situación, así como de que "todos" van "a trabajar para que el diálogo dé resultados". Así, se ha remitido a las votaciones del techo de gasto y la administradora única para RTVE para comprobar si se producen o no avances.Respecto a si los resultados se tienen que medir también respecto a la situación de los políticos presos, el portavoz del PDeCAT ha señalado que "que". "La situación de los presos evidentemente condiciona la vida política catalana y la española y ojalá se acabase", ha apostillado.