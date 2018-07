El PSOE dice no tener dudas tras escuchar al director del CNI y Podemos dice que las suyas han aumentado

Publicada el 25/07/2018 a las 23:13 Actualizada el 25/07/2018 a las 23:14

Casi tres horas de comparecencia

La mesa del Congreso, el primer filtro

La portavoz parlamentaria socialista,, aseguró este miércoles no tener "ninguna duda" sobre las explicaciones que el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) , general Félix Sanz Roldán, ofreció en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, donde acudió para explicar las actuaciones del servicio de inteligencia en relación con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la amiga del rey Juan Carlos, informa Europa Press.En los últimos días se han divulgado distintas grabaciones de la princesa Corinna efectuadas por el comisario–que se encuentra en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales– en las que, además de revelar que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones, criticaba la actuación de los servicios secretos españoles hacia ella.Ante estas informaciones, el propio Sánchez Roldán pidió comparecer en la Cámara Baja para ofrecer todo tipo de explicaciones a los diputados con acceso a información clasificada que integran la conocida como comisión de secretos oficiales, esto es, Rafael Hernando (PP), Adriana Lastra (PSOE), Ione Belarra (Unidos Podemos), Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Joan Tardà (ERC), Aitor Esteban (PNV) y Jordi Xuclà (PDeCAT), en representación del Grupo Mixto.La comparecencia comenzó a las 17.00 horas de este miércoles y concluyó casi tres horas más tarde. Como suele ser habitual en este tipo de reuniones a puerta cerrada, ninguno de los portavoces parlamentarios en esa Comisión reveló el contenido de la misma a su término.Pero en esta ocasióncon las declaraciones del jefe de la inteligencia española, pese a la insistencia de los periodistas. Las únicas que hablaron, pero casi telegráficamente, fueron las portavoces del PSOE y de Unidos Podemos."No tengo ninguna duda de lo que ha dicho el director del CNI", dijo la socialista, Adriana Lastra. La misma respuesta dio preguntada sobre si el PSOE se planteaba apoyar o no la comisión promovida por Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu, y apoyada por el PNV, para investigar las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito. Tanto el PSOE como Ciudadanos rechazaron pronunciarse sobre esa comisión hasta conocer las explicaciones de Sanz Roldán De su lado, la dirigente de la formación morada, Ione Belarra, que acudió por primera vez a la Comisión de Gastos Reservados tras recibir la correspondiente autorización del Pleno –en sustitución de Irene Montero, de baja por maternidad– tan sólo apuntó que su grupocon el director del CNI que las que tenía al entrar.La petición de abrir una comisión de investigación sobre elfue registrada en el Congreso el pasado lunes y ahora tendrá que ser calificada por la Mesa de la Cámara. En caso de pasar el filtro, será la Junta de Portavoces la que ponga fecha a su debate en el Pleno, que ya no tendría lugar previsiblemente hasta la vuelta del verano.La semana pasada, PP y PSOE unieron sus fuerzas en el órgano de gobierno de la Cámara para frenar el intento de Unidos Podemos de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compareciera para explicar si pensaba abrir una investigación sobre las posibles irregularidades fiscales de don Juan Carlos.Esta decisión, ante la que Ciudadanos se abstuvo, se justificó, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos del Congreso, en que la Constitución establece en su artículo 53.6 quey, por tanto, "no está sujeta a responsabilidad".Además, se aludió para justificarla alde "los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley General Tributaria.