Casado advierte a Santamaría: "No voy a admitir una corriente interna"

Publicada el 26/07/2018 a las 18:02 Actualizada el 26/07/2018 a las 18:29

"Hay sitio para todos"

Cospedal acepta una de las vocalías

El presidente del PP, Pablo Casado , ha asegurado este jueves que "necesita" un Partido Popular "fuerte y unido" y ha advertido de que no va a admitir "ninguna corriente interna" en esta nueva etapa de la formación, ha informado Europa Press. Además, ha anunciado que María Dolores de Cospedal ha aceptado una de lasque había vacantes en el Comité Ejecutivo y ha añadido que la otra queda a disposición de Soraya Sáenz de Santamaría Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en Barcelona, tras la primera reunión de su Comité Ejecutivo, en la que ha destacado que ha incorporado a una decena de personas quey otra decena de personas que respaldaron a Cospedal.Casado ha recordado que en la reunión que mantuvo con Santamaría le ofrecióy "poder integrar a su equipo", que cuenta con personas "tan queridas, respetadas y admiradas" por él como los exministros Fátima Báñez Según ha añadido, finalmente será la vicepresidenta de la FEMP y alcaldesa de Logroño,, que respaldó a Santamaría, la que ocupe la. También otras personas del "equipo" de la exvicepresidenta estarán en su Ejecutivo, como el canario Sergio Ramos que ha "colaborado mucho" con Mariano Rajoy, María José García-Pelayo, Miguel Barrachina, Sofía Acedo, Yolanda Bel, Carlos Iturgáiz, Mari Mar Blanco, Luis Venta y Alberto Nadal, según el listado que ha enumerado."Son 10 personas en secretarías muy importantes a las que nos hemos dirigido porque queremos contar con ellas. Quiero captar talento y contar con los mejores", ha manifestado el líder del PP, para recalcar que en el "cómputo global" un "tercio del Comité Ejecutivo actual" lo ocupan personas queen este proceso interno Casado ha afirmado que ahora "reman todos juntos" y la puerta "sigue abierta para todo aquel que se quiera integrar" porque hay "sitio para todos", dado que hay que configurar grupos parlamentarios y candidaturas autonómicas y municipales para "salir a ganar", "ampliar la distancia" con el PSOE y "recuperar losque se fueron a Ciudadanos".El nuevo presidente del PP, que se impuso en el Congreso del PP con el 57% de los votos frente al 42% de su rival , ha emplazado a Sáenz de Santamaría a aceptar su oferta de. "Mi teléfono está abierto para que me conteste si se quiere integrar", ha indicado.En este sentido, Casado ha dicho que quiere ser presidente de "todos" y ha subrayado que a lo largo de su carrera política ha demostrado su "talante" y su capacidad para llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, incluso trabajando con "personas distanciadas"."Yo necesito que el partido esté unido y necesito que el PP esté fuerte y no voy a admitir ninguna corriente interna ni ningún tipo de etiquetado de las personas, porque todos somos Partido Popular", ha resaltado.Casado ha anunciado en rueda de prensa que María Dolores de Cospedal –que ya es miembro del Comité Ejecutivo al ser presidenta del PP de Castilla-La Mancha – ha aceptado una de las dos vocalías de libre designación que estaban vacantes. Según ha agregado,"He dejado reservado un vocal de libre designación de los cinco que hay", ha dicho, para añadir que en esas otras cuatro vocalías están José Manuel García-Margallo , José Ramón García-Hernández, Elio Cabanes y Cospedal. "La quinta es para Soraya", ha reiterado ante los periodistas a la salida de la reunión.