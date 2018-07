Rivera sostiene que no hay “una sola mota de polvo” sobre las actividades del tesorero de Ciudadanos

Publicada el 26/07/2018 a las 14:46 Actualizada el 26/07/2018 a las 15:02

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, volvió este jueves a asegurar quesobre las actividades de su tesorero, Carlos Cuadrado, porque según él no tiene abierta ninguna investigación penal y no hay “una sola mota de polvo” en su expediente.Durante las últimas semanasha desvelado diversas informaciones sobre las actividades de Cuadrado, tesorero de Cs desde su fundación en 2006, tres de las cuales aportanA pesar de ello, en una entrevista concedida al programa La Cafetera de Radiocable , presentado por el periodista Fernando Berlín, Rivera aseguró que Ciudadanos ha “dado explicaciones por activa y por pasiva yacerca de la empresa de Cuadrado, “que además tiene otras dos personas que participan”, subrayó.El líder de Cs se comprometió a “dar cuenta en todo caso si hay algún tipo de requerimiento”, pero justificó el silencio de su partido con el argumento de que lo que no puede “es estar explicandoo de situaciones de cada una de las empresas”. “Todo en regla”, subrayó, “no hay ningún litigio penal en marcha y no tenemos ni una sola mota de polvo sobre ese expediente”.Rivera insinuó“Yo entiendo que a veces puede haber voluntad, de alguna manera, de intentar trasladar eso al partido político”. Si “hubiera alguna cuestión penal o algún tipo de investigación penal”, insistió, es cuando “hay que dar explicaciones. Pero si es simplemente preguntarle por la vida de los demás o de las empresas, todo lo que hemos explicado se ha explicado mil veces y no hay ninguna mota de polvo sobre eso. Está todo explicado”, concluyó.Puedes consultar todas las informaciones queha publicado sobre las actividades del tesorero de Rivera, así como las preguntas a las que sigue sin dar respuesta, en este enlace