Publicada el 26/07/2018 a las 10:18 Actualizada el 26/07/2018 a las 10:57

Una "oferta global"

"Incorporaciones individuales"

El núcleo duro de Soraya Sáenz de Santamaría ha rechazado integrarse este miércoles en la nueva dirección del PP que está configurando Pablo Casado al haberle ofrecido solo dos secretarías de área, sin aceptar una "negociación general" y "global", según han informado a Europa Press fuentes próximas a la exvicepresidenta del Gobierno.Después de tres horas de reunión y conversaciones entre los diputados, por parte de Santamaría, y, por parte de Casado, el equipo del nuevo presidente del PP ha ofrecido integrar en la nueva dirección del partido como secretarios de área a los exministros de Trabajo y de Fomento, Fátima Báñez e Íñigo de la Serna, respectivamente.Fuentes del equipo de Sáenz de Santamaría consideran que esta oferta de Casado esy no responde al apoyo del 43% que logró en el XIX Congreso Nacional extraordinario del PP la candidatura de la exvicepresidenta. Según añaden, "no es serio" que en pro de la unidad "únicamente" se quiera integrar a estos dos exministros.Sáenz de Santamaría defendió este miércoles que el 43% de los apoyos que recibió en el cónclave se vea representado "digna yde dirección del Partido Popular". Desde su equipo, precisan que cuando habló de esa integración proporcional no se refería en sentido literal a ese porcentaje.Las mismas fuentes han señalado que los negociadores de Santamaría habían defendido en las conversaciones con el equipo de Casado unaque llevara a una "oferta global", de forma que en los órganos de dirección y el nuevo Comité Ejecutivo esté representado todo el partido. Sin embargo, recalcan que la propuesta que han recibido solo pasa por incorporar a dos exministros como secretarios de área.Fuentes cercanas a Santamaría rechazan además el argumento de que el nuevo presidente del PP ya haya sumado a su Ejecutiva a personas que apoyaron a la exvicepresidenta en la campaña de primarias, como es el caso de Mari Mar Blanco, Iñaki Oyarzábal, Alberto Nadal, Sofía Acedo, Yolanda Bel y Sergio Ramos.Según puntualizan fuentes del equipo de Santamaría, se trata de "incorporaciones individuales" y rechazan que algunas de ellas hayan estado respaldando desde el primer momento la candidatura de la ex número dos del Gobierno y formando parte de su núcleo duro de campaña.Por lo tanto, y salvo movimientos de última hora, el PP llega a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de este jueves en Barcelona. El nuevo presidente nacional del PP, Pablo Casado, tiene previsto informar a su término en rueda de prensa de ese encuentro.