La CUP ve inviable pactar los Presupuestos de Cataluña por "neoliberales"

Publicada el 27/07/2018 a las 10:21 Actualizada el 27/07/2018 a las 10:53

La falacia de los presupuestos en el 1-O

El diputado de la CUP Carles Riera ve inviable que su grupo parlamentario pacte durante el otoño los Presupuestos de la Generalitat para 2019 con JxCat y ERC porque cree que serán unas cuentas "neoliberales".En una entrevista de Europa Press, ha criticado al Govern apoyado por estas dos formaciones, al que ve "muy amigo de las políticas neoliberales y haciendo grandes esfuerzos para reconciliarse con las grandes empresas que se marcharon" tras el 1-O.De hecho, cree que el Ejecutivo dese está alejando de la base real del movimiento republicano −la gente que secundó el referéndum y el paro de país del 3 de octubre− mientras "hace esfuerzos terribles para acercarse a aquellas empresas que traicionaron al país".Considera que esta actitud responde a que, en estas formaciones,a su propia agenda nacional" y así están dejando al margen los compromisos que consideran contraídos con la ciudadanía catalana."La burguesía obedece más al capital que a la patria, en este caso es una obviedad. Incluso las élites catalanas muy inflamadas patrióticamente acaban haciendo más caso a su ideología socioeconómica que a su propio compromiso patriótico", ha concluido.En el pasado curso político, los cupaires dieron respaldo a los Presupuestos que salieron adelante con su apoyo y el de JxSí −la coalición electoral entre el PDeCAT y ERC−, y lo hicieron obligados por el Ejecutivo de, que advirtió a la CUP de que, si no apoyaba el proyecto de finanzas, no convocaría el referéndum del 1-O.Riera critica que entonces se les acusara de poco patriotas, cuando fue el Govern el que: "Quien ha asumido contradicciones para el referéndum somos nosotros, ellos estaban dispuestos a comerse el referéndum si no tenían Presupuestos"."Esto escenario no se repetirá", avisa Riera, que argumenta que los presupuestos no fueron necesarios para la celebración del referéndum del 1 de octubre.El dirigente de la CUP asume que la aprobación de presupuestos no tuvo incidencia en la jornada del 1-O porque "o no hubo una partida para el referéndum o, si la había, era ingestionable", por lo que concluye que el relato del Govern de Puigdemont para forzarles a aprobar las cuentas fue unaAsí, en el siguiente curso, la CUP está dispuesta a dar respaldo a iniciativas legislativas que vayan en la línea de impulsarsocialmente avanzadas y al servicio de las clases populares.Eso no quiere decir que acaben confluyendo con otras fuerzas políticas o con el Govern si se da "una coyuntura de ruptura política con el Estado", pero Riera desvincula una cosa de la otra."Así es perfectamente posible que no nos pongamos de acuerdo en Presupuesto y que, en un momento dado, pueda haber una confluencia para la unilateralidad, la ruptura democrática con el Estado y la construcción de la república, perouna hipótesis que la realidad ha refutado", ha sentenciado.