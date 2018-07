Podemos y los independentistas catalanes se abstendrán en el techo de gasto y abocan al fracaso los planes del Gobierno

Publicada el 27/07/2018 a las 09:58 Actualizada el 27/07/2018 a las 10:58

Las cosas se complican para el Gobierno. Los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC y PDeCAT han anunciado este viernes su abstención en la votación del techo de gasto y los objetivos de déficit en el Congreso. La previsión es que en la votación de este viernes sólo voten a favor los 84 diputados del PSOE, los cinco del PNV y quizá el de Nueva Canarias, es decir,Ni el Gobierno ni el PSOE han sido capaces de convencerles de que voten a favor.El grupo parlamentario de(67 diputados) confirmó su abstención a Europa Press basándose en que se trata "un techo de gasto, ya que las cifras del techo de gasto impulsado por el Gobierno deja 5.000 millones de oxígeno presupuestario por el camino". "Son unas cifras que solo miran hacia la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado", lamentan.Del mismo modo, los nueve diputados deen el Congreso han decidido finalmente abstenerse también en la votación de los objetivos de déficit y el techo de gasto, un acuerdo que está, por tanto, abocado al fracaso, puesto que el Gobierno sólo cuenta con los votos del PSOE, el PNV y en su caso Coalición Canaria que, tras escuchar a la ministra de Hacienda decidirá si se queda en la abstención o se pasa al sí, informa Europa press.Así, hasta estas horas los socialistas sólo han logrado sumar 89 votos a favor del acuerdo aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y están a la espera de ver qué hace finalmente el diputadoque concurrió a las generales en coalición con el PSOE.Y es que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ERC ha optado finalmente por la abstención. El miércoles su portavoz, Joan Tardà, ya avisó de que sus votos no serían decisivos si el PSOE no lograba que el PP no usara su mayoría absoluta en el Senado para tumbar la senda de déficit.en este caso porque si rechaza el acuerdo, éste no vuelve al Congreso.Por su parte, el PDeCAT ha anunciado también su abstención alegando la"Ya dijimos que había que negociar y llegar acuerdos, no ha sido así", ha subrayado en un mensaje en Twitter el portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano.Asimismo, el diputado independentista ha emplazado a que el Gobierno negocie ahora con la Generalitatpresupuestaria para "impedir el veto del PP".Así las cosas, la previsión es que en la votación de este viernes sólo voten a favor de los objetivos de déficit los 84 diputados del PSOE, los cinco del PNV y quizá el de Nueva Canarias, es decir, en el mejor de los casos 90 diputados. Por su parte, PP (134), Ciudadanos (32), Bildu (dos), Unión del Pueblo Navarro (2), Foro Asturias (uno) y Coalición Canaria (uno), lo harán en contra. En total se calculan 172 'noes'.De su lado, los cuatro diputados de Compromís tienen previsto abstenerse.La ministra de Hacienda,subirá a la tribuna del Salón de Plenos para defender su propuesta de fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda para las Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019, conocido como techo de gasto, que se eleva un 4,4%, hasta los 125.064 millones de euros, y supone el primer paso de cara a la elaboración de los Presupuestos de 2019.Ayer el presidente del Gobierno,de cara a la votación de la senda de estabilidad de este viernes, si bien aseguró que el Ejecutivo presentará en tiempo un proyecto presupuestario para 2019 con la senda que plantea o con la anterior del Gobierno de Mariano Rajoy.La Ley de Estabilidad Presupuestaria, ley orgánica en la que se regula dicho acuerdo, establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto,en un plazo máximo de un mes.Sin embargo, en ningún momento estableceGenerales del Estado, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución.Ladel Ejecutivo socialista prevé un déficit del 1,8% para 2019, distribuido entre el Estado (0,4%), comunidades autónomas (0,3%) y la Seguridad Social (1,1%); mientras que para 2020 augura un desajuste del 1,1% del PIB, procedente de una décima del Estado, otra de las CCAA y nueve décimas de la Seguridad Social.Para 2021 solo tiene previstas, en su totalidad procedentes de la Seguridad Social, ya que el resto de administraciones presentarán estabilidad presupuestaria y superávits. De hecho, las corporaciones locales registrarán superávits en todos los ejercicios.En cuanto a los objetivos de deuda pública,y que descienda al 94,1% en 2020 y al 91,5% en el ejercicio 2021.