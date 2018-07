Podemos e IU presentan la marca Adelante Andalucía pese a la oposición de Echenique

Publicada el 27/07/2018 a las 15:32 Actualizada el 27/07/2018 a las 16:06

Maíllo: Unidos Podemos como "contramodelo"

Los líderes andaluces de Podemos e IULV-CA, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, presentaron este viernes la marca con la que ambas organizaciones políticas, junto a otras fuerzas y colectivos, concurrirán a la próxima cita con las urnas en esta comunidad autónoma. Así, Adelante Andalucía comienza su andadura como marca de esta coalición electoral a pesar de la posición contraria que mantiene la dirección estatal de Podemos respecto al nombre . El secretario de Organización, Pablo Echenique, suavizó no obstante su posición este jueves y dijo que si no había finalmente acuerdo sobre el nombre,En un acto en Sevilla, sendos dirigentes, junto a representantes de otras fuerzas que ya se han sumado a la confluencia como Primavera Andaluza, Equo e Izquierda Andalucista, presentaron el logo y la marca de la confluencia, que será, sin que por el momento esté definido quién va a ser la persona candidata a la Presidencia de la Junta , a falta de celebrar unas primarias conjuntas; las listas; el programa electoral o el nombre en la papeleta, asuntos que cerrarán a partir de septiembre.De este modo, y ante la negativa del secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique, a aceptar dicho nombre para los comicios andaluces por no incluir la palabra "Podemos" en un lugar preferente, como marcan los estatutos; Teresa Rodríguez expresó que Echenique, "más allá de la discrepancia, ha abierto una puerta a la confianza" y que Podemos Andalucía "se agarra y abre esa puerta" porque entienden que "lo que toca a partir de ahora esy que no pase por las derechas"."Siempre con la mano tendida y con la voluntad de explicar los motivos por los que hemos construido esta iniciativa, poniendo a Andalucía en el centro y que los partidos y los aparatos estén a disposición de la idea de una Andalucía diferente para construir una alternativa", agregó la líder andaluza del partido morado antes de remachar:Rodríguez explicó que este proyecto también busca dar "un nuevo impulso a la idea del socialismo en Andalucía" y que se vincule a una responsabilidad histórica con Andalucía, "que es distinta de la que puedan tener otros territorios porque encabezamos las cifras más negras y es necesario un impulso propio andaluz para cerrar la brecha que nos separa de España y de Europa". Y esto,porque el vínculo "debe ser no con equilibrios internos y orgánicos sino con la gente que deposita en nosotros su confianza para mejorar su vida".Teresa Rodríguez dijo que "lo mejor" que aportan todas las organizaciones que conforman Adelante Andalucía es su "pluralidad" y que en ningún caso busca que Podemos Andalucía se desvincule del partido estatal "ni la disolución de ninguna de las partes" de este proyecto. Por eso, entiende que pueda haber diferentes opiniones como la de Echenique, pero está convencida de que finalmenteporque lo importante, insistió, es "plantear una alternativa" en Andalucía y que todos sus componentes estén "en sintonía" y al mismo nivel.El siguiente paso será la elaboración del programa, a partir de septiembre, y las listas de la confluencia, así como cerrar el nombre de la papeleta electoral, de modo que aunque se dejarán "aconsejar" sobre esto último, cree quepara garantizar que los votantes y las bases sociales de estos partidos reconozcan cuál es la iniciativa que representan en esta convocatoria electoral.Asimismo, la líder andaluza de Podemos restó importancia a que pueda producirse un adelanto electoral en Andalucía antes de que la confluencia tenga todos los flecos cerrados porque "llevamos muchos meses trabajando en este proyecto, tenemos equipos trabajando en todo el territorio andaluz, y las organizaciones tenemos uny vamos a trabajar muy duro, recorriendo Andalucía y recabando alternativas" que ya hay en marcha en muchos puntos de la comunidad.Teresa Rodríguez incidió en que este "es un día de absoluta emoción, es como el día de un parto que ha traído antes un proceso de ilusión y construcción serena, que da lugar a algo que de verdad importa: la responsabilidad de proyectar un futuro para Andalucía que no pase por las derechas y plantee una alternativa a un PSOE caduco"."Salimos a construir la Andalucía que merecemos, convocamos a la esperanza, estamos preparadas, tenemos proyecto, somos una coalición para compartir experiencia de futuro y alternativa", sostuvo antes de apuntar que ahora "nace una nueva Andalucía, orgullosa y solidaria" porque "tenemos la autoestima suficiente para pensarnos mejores y por eso podemos ser mejores, porque lo merecemos y queremos dejar atrás las listas de espera, las listas del paro,, una administración atravesada por la corrupción, a Susana Díaz y poner por delante a Andalucía".De su lado, Maíllo señaló la importancia de esta jornada cuando la confluencia en la que vienen trabajando desde hace más de un año y medio da "un paso más" poniéndole forma y color con un logo que representa una A, de Andalucía, "profundamente verde de esperanza". "Hoy es el inicio de algo ambicioso, ilusionante, desbordante y que va a marcar los tiempos políticos de Andalucía", apostilló.Maíllo apuntó que el logo puede significar diferentes valores, tales como "un puente romano, un arco de una mezquita o de un templo cristiano, una ola de una marea o incluso el logo de la Junta pero con una sonrisa que le atraviesa", a la par que defendió este proyecto ilusionante de desborde con el queEl líder andaluz de IU hizo hincapié en que se presenta una apuesta "formidable" donde IU se siente "profundamente cómoda" para "responder a un reto histórico", en el que el ejemplo de Unidos Podemospues esta coalición se negoció en un escenario de elecciones anticipadas y con un calendario "que impedía construir un proceso".Ahora, en Andalucía, como prosiguió Maíllo, "hemos aprendido esa lección para hacer un proyecto que, con el arraigo andaluz, es de mucha coherencia y de mucha generosidad, comprendiendo el momento histórico que vivimos".Han intervenido también en el acto los portavoces de Equo, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, José Larios, Pilar Távora y Pilar González, respectivamente. El representante de Equo defendió que la construcción de la soberanía andaluza debe pasar por su soberanía energética y alimentaria, para que Andalucía transite hacia una sociedad verde y que sea capaz deDe su lado, Távora dijo que esta jornada es de "júbilo" para el andalucismo de izquierdas, gracias a un proyecto como Adelante Andalucía, que es de futuro y abierto a todos los que quieran unirse; en el mismo sentido que lo manifestado por González, que se mostró convencida de que estamos ante una jornada "histórica" y "cargada de futuro".