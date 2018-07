Santamaría estará en la reunión de diputados convocada por Casado en Génova: "Soy leal a mi partido y a España"

Publicada el 27/07/2018 a las 17:06 Actualizada el 27/07/2018 a las 18:21

Cambios en las direcciones de los grupos

Cambios en el Senado

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría , ha asegurado que acudirá este viernes a laque ha convocado en la sede nacional del PP el nuevo presidente de la formación, Pablo Casado . Según ha dicho, es "leal" al Partido Popular y a España.Casado, que ya avisó este jueves de que no pensaba permitir ninguna corriente interna , ha convocado ese encuentro con los parlamentarios del Grupo Popular –a las 17.00 horas– para informar de lostanto en el Congreso como en el Senado.Al ser preguntada si tiene previsto acudir a esa reunión, Sáenz de Santamaría ha afirmado rotunda: "Sí, claro". Después, ha añadido: "Yo soy leal a mi partido, el PP, y a España y me comportaré con esa lealtad como he hecho siempre".Fuentes cercanas a la exvicepresidenta no han ocultado su malestar por el hecho de que el núcleo duro de Sáenz de Santamaría y sus colaboradores más cercanos no estén en la nueva dirección del PP . Sí que se han producido "incorporaciones individuales" que, según estas fuentes, son insuficientes.Casado está ultimando la composición de las direcciones del Grupo Popular en el Congreso y el Senado, en las que habrá una "profunda" renovación, según fuentes del PP. Los primeros cambios se conocieron este mismo jueves en el Comité Ejecutivo Nacional que se celebró en Barcelona, donde el propio presidente del PP anunció quee Ignacio Cosidó en el Senado.Sus antecesores,, se podrán quedar en las direcciones de los grupos parlamentarios, según confirmó Casado ante los periodistas. En el caso de Hernando será además presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido.En el Congreso, se mantiene como secretario general del Grupo Popular el salmantino. Sin embargo, habrá una renovación "profunda" en la decena de portavocías adjuntas. Dos de esos portavoces adjuntos eran el murcianoy la gallega, que han pasado ahora a tener dos puestos relevantes en el comité de dirección del PP como secretario general del PP y vicesecretaria de Comunicación, respectivamente.Fuentes 'populares' han señalado que se incorporarán a la dirección del Grupo Popular en el Congreso jóvenes diputados como la valencianay el canario. Ambos han acompañado a Casado en su carrera a la Presidencia del PP.El vicesecretario de Organización del PP ha señalado que dos personas "relevantes" que apoyaron a Santamaría estarán en la dirección. El hasta ahora coordinador general del PP, el diputado zamorano Fernando Martínez-Maillo , entrará a formar parte de la dirección del Grupo Popular en el Congreso, según han informado a Europa Press fuentes del partido.En el caso del Senado, el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó será el nuevo, que desplaza así al gallego José Manuel Barreiro, que podrá quedarse en la dirección del grupo parlamentario, según dijo Casado en Barcelona.En esta Cámara también ha cambiado el secretario general del grupo –cargo que ocupaba Javier Arenas – y que ahora pasará a ejercer el senador gaditano. De la misma manera, en el Senado se esperan cambios en el resto de la dirección. En este momento hay cinco portavoces parlamentarios adjuntos.