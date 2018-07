Publicada el 28/07/2018 a las 12:17 Actualizada el 28/07/2018 a las 12:18

Decisión al margen de la realidad social

Tener en cuenta los antecedentes de la violencia de género

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) denunció este sábado la "gravedad y trascendencia" de la sentencia contra Juana Rivas por sustracción de menores, ya que advierte de que también condena a sus dos hijos a "", según informaciones de Europa Press.La sentencia condena a Rivas como autora dede sustracción de menores que suponen la pena de, retirándole además la patria potestad durantey deberá indemnizar a su exmarido con. Consulte aquí la sentencia."Partiendo del absoluto respeto a todas las decisiones judiciales, la gravedad y trascendencia de las penas impuestas resulta evidente, pues con ellas, sino a dos hijos a perder el vínculo con su madre, a pesar de que todos los informes de especialistas, incluido aquel en el que se apoya la sentencia, confirman una relación positiva y vinculante entre los menores y su progenitora", afirma la AMJE.Para la asociación, "lo que se percibe como decisiones desproporcionadas o dictadasno son sino el producto de ignorar la obligación de integrar la perspectiva de género en la aplicación del derecho, y con ella interpretar la norma salvaguardando los Derechos Humanos", incluye.En este sentido, la asociación advierte de que "la persistencia deen la labor judicial, como aquellos que afirman la existencia de uny atávico que forzosamente tiene que ser perceptible, o los que cuestionan la veracidad del testimonio de la mujer por no denunciar los hechos mientras el maltrato se producía, llevan a valoraciones de la prueba e interpretaciones de la norma que, aunque legales, corren el riesgo de consagrar una manifiesta injusticia".Así, según las mujeres juezas, existen recientes pronunciamientos judiciales que integran el mandato de aplicar la perspectiva de género y la necesidad de atender a las particulares circunstancias que pueden darseser víctima de violencia machista. En este caso, ponen como ejemplo una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de junio en la que se establece que no será un elemento negativo hacia la víctima "la circunstancia de queen hechos de violencia de género, dadas lasque rodean a estos casos en los que las víctimas pueden tardar en tomar la decisión en denunciar por tratarse el denunciado de su pareja o expareja"."La no integración de esta perspectiva y un posicionamiento de la justicia que no atendió suficientemente las denuncias de maltrato realizadas por la madre de una menor ya llevó aparejada la conocida condena dela España por el asesinato de la hija de Ángela González ", recuerda la asociación.Entre las recomendaciones que emitió el colectivo destacan "tomarpara que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos derelativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no ponga en peligro la seguridad de las víctimas de la violencia, incluidos los hijos"."No podemos persistir en los mismos errores y seguir ignorando los mandatos legales y jurisprudenciales que exigen una justicia que pondere adecuadamente los hechos y el derecho aplicable tomando como base, siempre, ely la protección de los y las menores", subrayó la AMJE.Por eso, hace un llamamiento a "dejar de ser herederos y herederas de unaque la sociedad no tolera y la comunidad internacional condena", pues sólo así se podrá "mantener la confianza de la ciudadanía en sus instituciones".