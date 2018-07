Publicada el 30/07/2018 a las 18:00 Actualizada el 30/07/2018 a las 18:55

¿"Un régimen genocida, corrupto y usurpador" en un cementerio público?

El traslado de los restos de Francisco Franco a Ferrol "es irreal"

Ciudadanos busca todos los consensos

Para el PP, "este debate no tendría que preocupar"

El alcalde critica "las palabras sobre el oportunismo"

La ciudad natal de Francisco Franco ha decididoy, ante la inminente exhumación de la tumba del dictador en el Valle de los Caídos, el Ayuntamiento ferrolano ha acordadoque el consistorio hizo en 1967, en plena dictadura, a la familia del dictador, al quedar aprobadas en el pleno de este lunes sendas mociones presentadas por PSdeG y BNG, informa Europa Press.La retirada de los símbolos franquistas ha sido solicitada por ambas formaciones políticas, aunque en la iniciativa de los nacionalistas también se pedíadel panteón en el cementerio municipal de Catabois y que fue regalado a la familia Franco hace medio siglo.Esta moción del BNG fue aprobada conde las fuerzas de izquierda con representación en la corporación municipal (además de los del Bloque, los del PSdeG, los de Ferrol en Común y la concejala no adscrita Esther Leira), frente aPara llevar a cabo la retirada a la familia Franco de la titularidad de la tumba, el Ayuntamiento tiene que revocar un acuerdo plenario del año 67. Para ello, el alcalde ya avanzó que su gobierno llevará una iniciativa al pleno ordinario de agosto, previsto para el día 30, puesto queCon este acuerdo plenario también se abre una vía administrativa para requerir a la familia Franco elde estos cuatro últimos años", como ha afirmado el alcalde de Ferrol, aunque previamente "habrá que localizar a los familiares" para poder notificárselo, algo que actualmente está "en proceso".En caso de que este pago no se produzca, "la titularidad será del Ayuntamiento de manera automática". La familia "tendría que decidir qué hacer con los restos de sus cuatro familiares" que actualmente están en esta tumba –correspondientes a una hermana, a un tío y a los abuelos paternos de Francisco Franco–, porquedel cementerio municipal de Catabois.Si la familia accediese al pago de estos impuestos, esta vía administrativa "quedaría muerta" y se resolvería con laen el pleno ordinario de agosto, por lo que estos dos procedimientos "tienen el mismo camino" y se llegaría "a la".Por su parte, ladelfue dividida por puntos, el primero de los cuales incluía la retirada de los símbolos franquistas, que quedó aprobada con(PSOE, BNG, Ciudadanos, Ferrol en Común y la concejala no adscrita Esther Leira) y 9 abstenciones (PP).Asimismo, el segundo punto abordó laen la sala de alcaldes y recibió el respaldo de(PSOE, BNG, gobierno y la concejala no adscrita Esther Leira) y 10 abstenciones (PP y Ciudadanos).El portavoz municipal del, Iván Rivas, ha solicitado en el inicio de su intervención "que se aplique la Ley de Memoria Histórica ", además de pedir "que este Ayuntamiento se pronuncie claramente sobre la posibilidad de que los restos de Francisco Franco vengan a la ciudad y a un", al tratarse de una persona "de unque estuvo 40 años".Al mismo tiempo, ha reprobado que la familia Franco tenga un "en forma de nicho sin abonar las tasas", que sí tienen que pagar el resto de vecinos. El portavoz nacionalista tampoco se ha querido olvidar de otras posesiones polémicas de la familia Franco en Galicia, como es el Pazo de Meirás o las esculturas de Abraham e Isaac, procedentes del Pórtico de la Gloria.En esta misma línea abundó la portavoz municipal del, Beatriz Sestayo, quien ha recordado que la Ley de Memoria Histórica "permitió la retirada de símbolos franquistas en todo el país" yrealizada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.La socialista también respaldó que se retiren los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, aunque reconoció que su. Al mismo tiempo, Beatriz Sestayo recordó que la Ley de Memoria Histórica "anula todas las resoluciones franquistas de esa época", por lo que el privilegio de la familia Franco en el cementerio municipal de Catabois tiene que ser revocado y "no puede ser convalidado por el pago de tasas". "No puede haber interpretaciones", agregó.Por último, Beatriz Sestayo también ha solicitado al pleno la retirada de los siete retratos de los alcaldes franquistas de laPor su parte, la portavoz municipal de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafret, quien afirmó que la Ley de Memoria Histórica "debe tener todos los consensos", en una ley donde también "debería estar".Sobre el Valle de los Caídos, dijo que "deben estar, pero sin distinciones" y se proclamó también contraria a "homenajes a dictadores", aunque puntualizó que este es "un tema recurrente en la izquierda para reabrir las heridas".Ana Rodríguez Masafret tambiénde nostálgicos que quieran exaltar la figura del dictador en Ferrol", aunque también preguntó si alguien de la familia Franco manifestó el deseo del traslado de los restos a la ciudad. Al respecto, recordó que su esposa, Carmen Polo, "está enterrada en El Pardo", por lo que este debate "es ficticio y demagógico".La portavoz de Ciudadanos estaba de acuerdo con el PSOE en la retirada de los símbolos franquistas porque lo ve "de justicia", aunque discrepó en los retratos en la sala de alcaldes, dado que esta sala se inauguró en 1995 "con el PSOE en la alcaldía y con retratos de todos los alcaldes".En su opinión, si se solicita la retirada de los alcaldes de la época franquista, también deberían ser retirados los pertenecientes a lao al, "donde la democracia brillaba por su ausencia".Siguiendo en esa línea, ironizó con que el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Ferrol debería, como también muchos edificios de la ciudad".A continuación, la portavoz municipal del PP, Martina Aneiros,y los crímenes cometidos en la Guerra Civil y durante el franquismo" y recordó el acuerdo por unanimidad en el Parlamento de Galicia para recuperar el Pazo de Meirás.La portavoz popular subrayó que en estos momentos "no hay manifestación de la familia Franco para traer los restos a Ferrol", aunque afirmó que la Ley de Memoria Histórica "está en vigor" y hay que "respetarla". En su opinión, este debate no tendría que preocupar y "sí los problemas de los vecinos de Ferrol".Cerró las intervenciones el alcalde, Jorge Suárez, de Ferrol en Común, quien"que se hable de dos bandos", porque lo ve "un insulto para las familias", porque lo que sucedió en Ferrol "fue un golpe de estado brutal, donde se derribó una democracia".Tambiénde este debate por parte de la oposición, porque en su opinión, "siempre será de justicia, mientras haya personas en cunetas o sin saber su identidad". El regidor también dijo que, sobre la propiedad de la tumba de la familia Franco en el cementerio público de Catabois, "nunca" hicieron demagogia.