La URJC envía a la jueza una caja con nuevos documentos sobre el máster que cursó Casado

Publicada el 30/07/2018 a las 19:55 Actualizada el 30/07/2018 a las 20:28

La documentación no tiene nada que ver con los trabajos de Casado

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha remitido a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid,, una caja con nueva documentación localizada en el Instituto de Derecho Público (IDP) sobre el máster del presidente del PP, Pablo Casado , informa Europa Press.En concreto, se trata de datos de las tres alumnas investigadas que han cursado el máster del dirigente popular y queen la nueva ronda de comparecencias dictadas por la juez.Se trata de, hija de la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito;que era subsecretaria de la Consellería de Educación de la Generalitat durante la etapa de Francisco Camps; y, que colaboró en varias publicaciones junto al catedrático Enrique Álvarez Conde Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, la representación letrada de la universidad comunicó a la jueza del caso máster que se había localizado durante esta semana nuevos documentos sobre estos estudios , ante lo cual la magistrada reclamó su envío "urgente" para incorporarlos en la pieza separada que indaga sobre los estudios del líder del PP , de cara a su análisis. La remisión de esa "caja con documentación" fue entregada por la universidad el pasado viernes.Por su parte, fuentes de la universidad han detallado a Europa Press que la documentación hallada "nada tiene que ver" con los trabajos del presidente del PP de Madrid y recuerdan que la institución ya comunicó que no tiene obligación de custodiar los trabajos de evaluación de los alumnos.La juez emitió una providencia para que el catedráticoy la docenteentregaran esos trabajos en caso de tenerlos todavía. Álvarez Conde, tutor del máster, transmitió al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que no tiene los trabajos que realizó el presidente del PP , Pablo Casado, en el máster que cursó en el Instituto de Derecho Público adscrito a esta universidad, ni de ninguno de los otros alumnos.En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la representación legal del tutor del máster del dirigente popular detalla que, salvo "error, "no conserva en su poder ningún trabajo ni ninguna otra documentación de don Pablo Casado", así como de las otras tres alumnas de estos estudios de posgrado citadas como investigadas el próximo 2 de agosto.