Publicada el 31/07/2018 a las 12:37 Actualizada el 31/07/2018 a las 12:38

Si el Gobierno de Sánchez no quiere limpiar de propaganda separatista ilegal los espacios públicos en Cataluña, lo haremos nosotros. Las calles, las plazas, las playas y las instituciones #SonDeTodos. pic.twitter.com/wBpUZ2k3Fe — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 31 de julio de 2018

Rivera ve una situación peor en Cataluña desde que gobierna Sánchez

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez queporque el espacio público "es de todos" y debe ser "neutral". En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el líder de la formación naranja también ha avisado de que si la Delegación del Gobierno en Cataluña sigue "mirando hacia otro lado" y no actúa, lo haráde los pueblos para poner fin a lo que considera una "ocupación excluyente del espacio público".Esta misma idea la ha trasladado a un tuit acompañado de unde unas vallas que separan la calle de las vías del tren. "Si el Gobierno de Sánchez no quiere limpiar de propaganda separatista ilegal los espacios públicos en Cataluña, lo haremos nosotros. Las calles, las plazas, las playas y las instituciones", ha asegurado Rivera en su publicación de Twitter acompañado del hashtag #SonDeTodos.En el vídeo Frans Avilés, concejal de Ciudadanos en El Masnou, explica que con esta retirada de lazos amarillos buscan "recuperar la normalidad institucional en el municipio y en las calles". El edil también asegura que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "viene dando la razón a todos aquellos que venimos reclamando que el espacio es todos y tiene que ser neutral". Se refiere a la reciente sentencia del alto tribunal catalán que avaló lainstaló en una plaza, al concluir que la "ocupación" del espacio público con símbolos "partidistas" por parte de un consistorio vulnera la neutralidad.En esta sentencia, el TSJC da la razón a Societat Civil Catalana y remite a una decisión adoptada en 2016 por la Junta Electoral Central, que ordenó retirar esteladas de edificios públicos, pero cuya doctrina entiende que se extiende también a otros lugares públicos, en defensa de la "neutralidad institucional". Avilés denuncia que"Nosotros", advierte el concejal de Ciudadanos que asegura que "entienden que la neutralidad es una necesidad democrática que se tiene que respetar y garantizar, y mientras que los poderes públicos no lo hagan, lo tendremos que hacer nosotros para, porque entendemos que son de todos y no solo de unos".El pasado viernes, el diputado y secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, Joan García, anunció el inicio de esta campaña de retirada de simbología independentista de las calles y espacios públicos de Cataluña, al considerar que se trata de elementos partidistas. "", aseguró.Por su parte, Rivera también ha afirmado este martes que, sino al revés, porque la Generalitat camina hacia otro "golpe a la democracia", y además se ha incrementado el "clima de intimidación" a los jueces, fiscales, cargos públicos y catalanes de a pie que no son separatistas, mientras el presidente de Gobierno "mira para otro lado" y no les defiende. "Sánchez no se ha pronunciado sobre este acoso a los catalanes que están defendiendo la ley y la Constitución. Nos hace falta sentir el aliento del Gobierno y no lo estamos viendo", se ha lamentado el líder naranja según recoge Europa Press.En su opinión, latras el nombramiento de un nuevo Gobierno se ha traducido en que las cuentas catalanas siguen "descontroladas", en que vuelve a haber "embajadas abiertas atacando intereses de España" y a que se haya producido una "purga" en los Mossos d'Esquadra. "Los señores (Quim) Torra y (Carles) Puigdemont están decidiendo cada una de las cosas que suceden en España", ha denunciado, recordando el voto decisivo del PDeCAT para la elección de la nueva administradora de RTVE, Rosa María Mateo, o la importancia que podría tener su postura para la aprobación de unos futuros Presupuestos Generales del Estado.Para Rivera, "la situación en Cataluña va camino del lugar de donde venimos," y constituye "un grave error poner en manos de los separatistas a todos los españoles". "No se puede se puede gobernar España con los que quieren liquidar España, a nadie en su sano juicio se le ocurriría salvo a un presidente temporal desesperado por llegar al poder", ha dicho.Tras insistir en que lo que hace Sánchez es "un error" y "una irresponsabilidad", Riveraqué competencias pueden volver a estar en manos del Gobierno central, entre las que ha citado la supervisión de las cuentas, las embajadas catalanas y la obligación de "hacer cumplir sentencias judiciales en materia de símbolos separatistas en las calles".