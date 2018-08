Cs afirma que la comisión bilateral Gobierno-Generalitat, prevista en el Estatuto, "da alas" al separatismo

Publicada el 01/08/2018 a las 12:38 Actualizada el 01/08/2018 a las 12:39

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas , ha afirmado este miércoles queque se celebra este miércoles en Barcelona es un "grave error" porque de esta manera, a su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "da alas a los que se están saltando la ley y dicen que su objetivo es seguir saltándosela", informa Europa Press.La comisión bilateral Gobierno-Generalitat esy que, según el artículo 183 del mismo, "constituye el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Generalitat y el Estado".En una entrevista en la cadena COPE , recogida por Europa Press, Villegas ha criticado tanto la reunión que Sánchez mantuvo recientemente en la Moncloa con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como el posterior encuentro del conseller catalán de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Ernest Maragall, con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, y ahora con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet.que nos hemos dado entre todos", ha manifestado antes de advertir de que "estos errores pueden ser muy peligrosos para todos los españoles".Sobre el tema de la financiación, uno de los asuntos que tratarán Batet y Maragall en Barcelona, el dirigente de Cs ha dicho que "" con las autoridades catalanas. Sin embargo, ha subrayado que no se debe abordar en el ámbito de la comisión bilateral, ya que la financiación autonómica es un tema queA su juicio, hay que "buscar soluciones, pero para todas", y no se pueden "porque tenga la capacidad de chantajear al presidente del Gobierno", que ha llegado al cargo "gracias a los votos de los partidos separatistas".Asimismo, Villegas espera que en el encuentro de este miércoles no se hable de un posible referéndum de autodeterminación en Cataluña, ya que considera que. "España tiene que seguir siendo una nación, un país de ciudadanos libres e iguales", ha recalcado.El secretario general de la formación naranja ha señalado el riesgo de que Sánchez, "para seguir atrincherado en la Moncloa" y mantener su "débil" Gobierno, "haga cesiones a los separatistas". Estos, ha dicho, "van en serio", de manera que "".