Casado estrecha la mano de migrantes en Algeciras tras afirmar que "no es posible que haya papeles para todos"

Publicada el 01/08/2018 a las 13:08 Actualizada el 01/08/2018 a las 14:18

ÚLTIMA HORA.-VÍDEO.- @pablocasado_ llega al Puerto de Algeciras y saluda uno a uno a los migrantes que son atendidos. Charla con ellos en francés e inglés y se interesa por su situación. Uno le dice “you are the best”. pic.twitter.com/DthjWbCHEy — JoséCarlosVillanueva (@JC_Villanueva) 1 de agosto de 2018

Reclama una política "sin demagogia"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha visitado Algeciras este miércoles para poner el foco en la crisis migratoria que se vive en el sur de España yEn declaraciones a los medios, Casado ha defendido su visita con una referencia implícita a Pedro Sánchez: "Es más eficaz la cooperación que irse a València a hacerse una foto con el Aquarius". El presidente del Gobierno no se hizo ninguna foto con el Aquarius, a diferencia del líder de la formación conservadora, queCasado ha explicado quey ha subrayado que "es una buena noticia que hayan abandonado ya el buque de Salvamento". Además, ha asegurado que quiere conocer de cerca las labores que la Guardia Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y Salvamento Marítimo están llevando a cabo para acoger a las personas que están llegando estos días las costas andaluzas, así como la atención prestada desde el ayuntamiento de la ciudad.El PSOE, a través de un mensaje en Twitter, ha puesto el acento en el mensaje lanzado el pasado fin de semana por Casado en el que aseguraba que no podía haber papeles para todos los migrantes africanos que esperaban llegar a España."¿Y" y que en España "no hay papeles para todos"?", se ha preguntado el PSOE, en un momento en el que el debate público se centra en las migraciones.Así, frente al discurso de Casado que critica el "buenismo" y la "demagogia" del Gobierno con este tema, al que acusan de alentar el efecto llamada tras acoger el barco Aquarius, Ferraz ha asegurado que "hay que tener muy poca decencia y mucha demagogia" para protagonizar esa estampa.Este miércoles el líder conservador viaja a Algeciras y Ceuta para defender unaen la que no es posible que haya "papeles para todos", unas palabras que le han granjeado las críticas de la izquierda, que ha comparado su discurso con el del vice primer ministro italiano, el ultraderechistaEl presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido este miércoles que se apueste por un programa de ayudas "tipo 'Plan Marshall" para África, al tiempo que ha pedido al Gobierno central que actúeAsí lo ha indicado Casado tras una visita este miércoles a varias instalaciones municipales de la localidad gaditana de Algeciras con el fin de conocer labores que Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Guardia Civil realizan con la acogida de los inmigrantes que han llegado últimamente a las costas gaditanas.El presidente conservador se ha congratulado de que el discurso del PP en materia de inmigración ", Fernando Grande-Marlaska, y el director de la Guardia Civil, Félix Azón, y ha puesto de relieve una realidad social que afecta sobre todo a Andalucía, Ceuta y Melilla, una realidad que está produciendo el efecto llamada del Gobierno así como las políticas que Pedro Sánchez está haciendo"."Tal y como he podido conversar con los inmigrantes, la mayoría del Sahel y alguno del Magreb, estamos viendo que, sino que se tiene que abordar en una doble perspectiva", ha profundizado Casado.En este aspecto, ha indicado que esta doble perspectiva se basa "primeramente en un apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y en la defensa fronteras que no son sólo españolas sino también europeas", así como en "y esclavizadas por la mafias de trata de personas no se vean abocadas a la muerte o a una travesía tan arriesgada como estas personas han tenido que sufrir"."Apuesto por un Plan Marshall en África, donde los países europeos apostemos por un plan de ayudas que no vayan a parar a gobiernos corruptos sino a proyectos de institucionalización, educación, inserción de empleo u oficina de empleos que regulen una inmigración laboral de manera legal que permita a estar personas venir con todas las garantías a trabajar a campañas agrícolas o turísticas a nuestro país y que luego cuando acaben", ha abundado."El monopolio de los sentimientos no lo tiene la izquierda,o en España o en el resto de Europa", ha subrayado Casado, quien ha indicado que "yo también soy persona y me parece dramático que en África haya pobreza y en Europa haya países que no muestren sensibilidad hacia ellos"."No valen ni 'buenismo' ni populismo, por lo que exigimos al Gobierno que responsabilidad sin demagogia, cooperación con los países africanos en origen, coordinación con los demás países europeos en políticas migratorias y apoyo a las FCSE que están ejecutando una labor excepcional", ha concluido Casado.