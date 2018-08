La Policía ha detenido a tres taxistas en Madrid e investiga denuncias por agresiones y coacciones a VTC

Publicada el 01/08/2018 a las 17:10 Actualizada el 01/08/2018 a las 17:54

Ábalos apela al "diálogo"

La Policía Nacional ha detenido a tres taxistas a lo largo de esta semana en Madrid y está realizando investigaciones de más depor agresiones físicas, daños a vehículos y coacciones a vehículos de transporte con conductor (VTC) y desórdenes públicos. Fuentes policiales han explicado a Europa Press que, de los tres taxistas detenidos, uno de ellos ha sido por uny otros dos por. El último arresto se produjo ayer por la noche.En una reunión que tuvo lugar este martes, la Delegación del Gobierno de Madrid ha informado a los representantes de Unauto , patronal que agrupa a Uber, Cabify y otras empresas de VTC, que se estaban investigando las más de 60 denuncias. En dicho encuentro se explicaron lasque se han adoptado durante estos días y los miembros de Unauto comunicaron sus preocupaciones y demandas en esta materia. Desde la institución han trasladado "tranquilidad" ante lo sucedido.Mientras tanto, los taxistas en huelga de Madrid , acampados en el Paseo de la Castellana desde el lunes, están expectantes a que se celebre laque reúne a las comunidades autónomas con Fomento para abordar la situación de las licencias a empresas de VTC, como Uber o Cabify.El ministro de Fomento, José Luis Ábalos , ha apelado este miércoles al "diálogo" para lograr "una solución equilibrada" en el, y ha afirmado que el Gobierno se ha trazado "una hoja de ruta basada en el diálogo, en escuchar y en atender" para conseguir una salida que permita que "todos puedan convivir en el transporte urbano". Por ello, ha defendido la posibilidad de "buscar una posición de acuerdo con todos sin ningún tipo de intimidación ni presión por parte de nadie"."Estamos con las comunidades autónomas, con los representantes del taxi a nivel nacional y con los representantes de las VTC", ha dicho Ábalos, que ha indicado que se trata de actuar ante "un problema heredado de años" al "no afrontar la situación de desequilibrio que vive el sector".Al mismo tiempo, los, también en huelga desde el pasado domingo, han conseguido que el ministro de Fomento escuche su "exigencia" de aplicar la ley y suspender temporalmente los VTC hasta que se apruebe un nuevo decreto que regule dicho servicio."El gobierno tiene mecanismos para no meterse demasiado en líos jurídicos para suspender las autorizaciones dos o tres meses y que (los VTC) no salgan a la calle. Si hacen eso, ahora mismo los taxis se van a su casa", ha asegurado el presidente de lade la Comunitat Valenciana y portavoz de la Asociación Nacional del Taxi, Fernando del Molino.