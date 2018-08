Entregan a Justicia 258.000 firmas pidiendo el indulto de Juana Rivas para acabar con su "calvario" y el de sus hijos

Publicada el 02/08/2018 a las 13:51 Actualizada el 02/08/2018 a las 14:19

"No perder ni un segundo de felicidad"

Justicia patriarcal y falta de formación

Varias asociaciones de mujeres han entregado este jueves 2 de agosto al Ministerio de Justiciapara pedir el indulto de condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores , con el objetivo de poner fin "cuando antes" a su "sufrimiento" y "calvario" y el de sus dos hijos, informa Europa Press.Los apoyos han sido reunidos en la plataforma Change.org a través de una petición que fue iniciada después de que se conociese la sentencia el pasado 27 de julio. El fallo judicial, de doce y cuatro años, durante un periodo de seis años. La iniciativa consiguió más de 200.000 firmas en las primeras 48 horas desde su puesta en marcha y actualmente ya cuenta conEn declaraciones a los periodistas ante el Registro Civil de Justicia, Marina Marroquí y Nuria Coronado, portavoces de la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género (Aivig), han explicado que la entrega de firmas es "una herramienta social" para hacer presión. Según ha explicado, son conscientes de que, pero han advertido de que la resolución de Tribunal Supremo "puede alargarse durante años".", ha manifestado Marroquí, que es la presidenta de Aivig, recordando que en ese periodo el "sufrimiento y dolor" de Juana Rivas permanece y la "felicidad" de los dos menores es lo que está sobre la mesa.Nuria Coronado ha expresado que espera una sentencia absolutoria de este caso, pero ha apuntado que "lleva su tiempo". "No queremos que se siga perdiendo un solo segundo de felicidad. Queremos adelantar ese reloj y que deje de sufrir", ha manifestado, para después destacar queSegún ha subrayado, "cada segundo que pasa es un segundo en que Juana Rivas y sus hijos, y tantas Juana Rivas víctimas de violencia de género que no solo sufren un maltrato por parte de un maltratador, sino por".El caso de Juana Rivas se inició después de que el pasado verano permaneciera un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar y a quien también deberá indemnizar con 30.000 euros."En lugar de resolver a su favor lo que están haciendo es martirizarla", sostienen desde la asociación, cuya presidenta ha aseverado que seguirán en la lucha "de manera incansable" para conseguir que España proteja a las víctimas de violencia machista., ha afirmado, lamentando que la justicia española "no esté haciendo nada" para proteger a los menores y "se esté convirtiendo en el peor cómplice del maltratador".Asimismo, sostiene quecon ella por la falta de formación de jueces y abogados, y de todos los sujetos que intervienen en los procedimientos sobre violencia de género.A su juicio, Juana Rivas ha sido condenada por "intentar proteger" a sus hijos. Ante este escenario, Marroquí y Coronado. "Nadie está pensando en el riesgo que corre Juana y sus hijos", ha recalcado Marroquí, quien como experta en violencia de género asegura que "ese estallido de violencia es imprevisible".En este sentido, ha recordado que en los últimos cinco años "más de 40 niños" han sido asesinados por parte de sus padres, y ha hecho hincapié en que los maltratadores "".Las portavoces, que han hablado con Juana Rivas antes de hacer la entrega de firmas en el Ministerio de Justicia, han elogiado "la fortaleza" y "valentía" de Juana, pese "al varapalo" recibido con la condena. Asimismo, han dicho que desde el movimiento feminista seguirán apoyándola, al tiempo que han incidido en que las leyes y la realidad se cambian con la lucha y manifestaciones en las calles.Durante años hemos estado calladas, asesinadas y violadas, pero alzamos la voz y la justicia, lejos de ayudarnos, nos culpa", se ha quejado. "Estamos al lado de una justicia democrática y en contra de la patriarcal que se ejecuta en los juzgados de España", ha remarcado Coronado.Las integrantes de Aivig han estado acompañadas por los representantes de las asociaciones feministas que apoyan esta petición, como el secretario de la Asociación Alma, Gregorio Gómez; la presidenta de la Asociación de Mujeres para el Apoyo y el Refuerzo (AMAR), Olga Caldera, y la secretaria nacional de Igualdad del CSIF, Marián Mur.