Los taxistas de Madrid, Barcelona y otras ciudades desconvocan la huelga

02/08/2018

Paros desconvocados en Sevilla, Málaga y Granada

Cantabria

Losque venían secundando desde la pasada semana y retirarse del Paseo de la Castellana de Madrid y de la Gran Vía de la ciudad condal, según informa Europa Press.Los taxistas madrileños así lo acordaron en tras conocer el resultado de la reunión mantenida en las horas previas entre este Departamento y las comunidades autónomas.Los taxistas consideran "una batalla ganada" el hecho de quede vehículo de alquiler con conductor (VTC), el de las empresas como Uber y Cabify, en sus territorios.Así,, los taxistas madrileños reunidos en la asambleay levantar la huelga y el campamento."Vamos a dar una tregua para ver", indicó uno de los portavoces del colectivo que tomó la palabra durante la asamblea.", añadió en referencia a lo acordado entre Fomento y las comunidades para tratar de volver a equilibrar el número de vehículos de las empresas como Uber y el de taxis para que cumpla lo que fija la ley, esto es, que exista un coche de VTC por cada treinta taxis.Los taxistas allí congregados"Y esta historia la habéis hecho vosotros", aseguraron a los miles de taxistas acampados en la Castellana, que respondieron con aplausos y al grito de "sí se puede".Otro de los portavoces aseguró a los acampados que el hecho de que se vaya a facultar a las regiones que lo deseen para regular los VTC, la que consideran "primera de sus reivindicaciones", permitirá que posteriormente consigan otra de ellas,Se trata de la obligación de que las VTC tengan que lograr de los ayuntamientospara poder prestar servicio en la ciudad en cuestión.Este instrumento, con el que los ayuntamientos podrían limitar el número de coches VTC en sus ciudades respecto al taxi, es el que aprobó Barcelona, yocasionó la semana de huelgas y concentraciones que han venido secundando los taxistas.Por su parte,a última hora de este miércoles después de conocer el resultado de la reunión mantenida unas horas antes entre el Ministerio de Fomento dirigido por José Luis Ábalos y las comunidades autónomas.La tregua dada a Fomento duraría hasta el próximo mes de septiembre, siendo estay estableciéndose una "parada técnica" pero no definitiva en las movilizaciones. Fuentes del sector han señalado a Europa Press que el servicio se restablecerá en la capital catalana a partir de las 3 de la madrugada.en Madrid y Barcelona y, por el momento, se ha confirmado lo propio enEn, así lo ha manifestado a Europa Press Gabriel Tejero, en nombre de la Unión Sevillana del Taxi, quien ha precisado que las movilizaciones quedan "de momento desconvocadas", pues no sería hasta septiembre cuando el Ministerio facultase a las comunidades autónomas para regular la actividad de los VTC, siempre que así lo decida la región en cuestión.Por eso, Tejero ha avisado que el sector del taxi, considerando que el ministro de Fomento no se ha "mojado" lo suficiente en el compromiso anunciado tras su reunión con los representantes de las autonomías.En, los taxistas han decidido, tras reunirse en asamblea en la noche de este miércoles, desconvocar la huelga que mantenían y desbloqueando el Paseo del Parque, donde permanecían acampados, tras conocer el resultado de la reunión entre Fomento y las comunidades autónomas.Precisamente en Málaga, los taxistas permanecían parados en el Paseo del Parque este miércoles y además han protagonizado una marcha desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena al Ayuntamiento de la capital bajo el lemaDe su lado, en, la Gremial Provincial del Taxi de Granada ha informado de que queda desconvocada la huelga indefinida mantenida desde el pasado lunes, pues "". "Trabajaremos junto al Ayuntamiento para que la Junta de Andalucía regule en base a la proporcionalidad del 1/30 a todas las VTC que quieran operar en esta comunidad autónoma", agregan.Loshan decidido esta noche, en una nueva asamblea, desconvocar la huelga iniciada hace tres días.Los profesionales de la región habían acordado mantener los paros durante dos jornadas más, hasta el viernes, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros, salvo, eso sí, que se aceptaran antes de esa fecha –3 de agosto– sus peticiones, como finalmente ha ocurrido.", ordenaron los portavoces de los taxistas a sus compañeros acampados en Castellana al término de la asamblea en la que levantaron las movilizaciones.Los representantes del gremio pidieron además. "Pero ha merecido la pena", aseguraron entre aplausos y en medio de un ambiente festivo y de celebración.Tras manifestar también su compromiso a limpiar y recoger la zona en la que habían acampado,